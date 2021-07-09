العراق: 32 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 8 آلاف و636 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و414 ألفا و925 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أنه تم تسجيل 6 آلاف و508 حالات شفاء جديدة من الفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و294 ألفا و411 حالة بنسبة شفاء 91.5%.

وأشارت إلى تلقي 31 ألفا و271 شخصا للقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى مليون و18 ألفا و966 شخصا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 17 ألفا و476 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.