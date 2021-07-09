الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

ابتعد عن التدخين.. «الصحة» تقدم 5 نصائح للحفاظ على صحة القلب (إنفوجراف)

صحة القلب
صحة القلب

قدمت وزارة الصحة والسكان، 5 إرشادات للحفاظ على صحة القلب. ونصحت في إنفوجراف، بضرورة الحفاظ على وزن جسمك، والتقليل من تناول الملح، ممارسة الرياضة بانتظام، تناول وجبات صحية، ابتعد عن التدخين.

وأكدت أن العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظار المترددين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا، ويمكن معرفة مكان العيادة الأقرب خلال تطبيق صحة مصر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي تحت شعار "100 مليون صحة"، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقاعدة بيانات 100" مليون صحة" بارتفاع في نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ 40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها والذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتوسع في الفئات المستهدفة والخدمات المقدمة بالمبادرة.

 وقالت الوزارة إن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.

وتابعت أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتًا إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

 وقالت الوزارة إنه يتم تقديم خدمات المبادرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، وأكثر من 750 قافلة طبية بالإضافة إلى 760 فرقة متحركة تم نشرها لتقديم خدمات المبادرة بالأماكن العامة، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات مثل المساجد، والكنائس، والنوادي، والمولات التجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

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الصحة صحة القلب انفوجراف الحفاظ على وزن جسمك تناول الملح ممارسة الرياضة وجبات صحية التدخين

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