الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

10871 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى محافظة دمياط غدًا

طلاب الثانوى العام
طلاب الثانوى العام

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدًا السبت، بعدد ٤٩ لجنة، يؤدى بها ١٠ آلاف و٨٧١ طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام، حيث تضم كل لجنة ١٤ طالبا فقط حفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة.

ووفقاً لما أقرته مديرية التربية والتعليم، برئاسة عادل عثمان، فإنه تم تجهيز كافة اللجان ببوابات تعقيم وكواشف حرارية ومطهرات، بالإضافة إلى تجهيز ٢٦ استراحة للرجال والسيدات مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين من المغتربين وتزويدها بالمطهرلا وأدوات التعقيم اللازمة.

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك وفقا لما هو موضح بالجداول المرفقة.

من جانبه، أوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أن الطلبة الحاصلين على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة يتم قبولهم بالمدارس الفنية حسب محل إقامة ولى الأمر والتنسيق المعلن، منوها إلى أن القبول بالمدرسة الفندقية برأس البر ومدارس التعليم والتدريب المزدوج يكون بعد اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية ووفق الكثافة القانونية، كما أشار إلى أنه فى حالة اختلاف محل إقامة الطالب المثبت ببطاقة ولى الأمر عن الإدارة التعليمية التى حصل منها على الشهادة الإعدادية يتم القبول بمدارس محل الإقامة الجديد المثبت ببطاقة ولى الأمر بعد الحصول على موافقة مدير عام التعليم الفنى، وأكد أنه لا يحق للطالب التقدم إلى مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج من الإدارات التعليمية عدا دمياط الجديدة إلا فى حالة وجود النوعية أو التخصص الذى يرغب في الالتحاق به بإدارته التعليمية، وفى حالة رغبة الطالب فى الالتحاق بتخصص غير موجود بإدارته التعليمية، يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير عام التعليم الفنى للالتحاق بأقرب مدرسة بها التخصص الذى يرغب فى الالتحاق به على أن يحصل على الحد الأدنى للمدرسة حسب التنسيق المعلن وللتخصص المطلوب داخل المدرسة، وإذ سمحت الكثافة بذلك.

أمن مدارس الثانوية تنسيق محافظة

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