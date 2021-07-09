«زوجة بطل السلام».. وزير الجيش الإسرائيلى ينعى جيهان السادات

قدمت إسرائيل تعازيها في وفاة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وزير الجيش الإسرائيلي يعزي في وفاة جيهان السادات

وأعرب بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عن تعازيه في وفاة جيهان السادات.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي: "أتقدم بالتعازي لشعب مصر في وفاة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل صاحب الرؤية وبطل السلام، أنور السادات، وهو الذي مهد الطريق للسلام بين مصر وإسرائيل ونحن ملتزمون بتعميق هذه الشراكة".

تفاصيل وفاة جيهان السادات

وتوفيت السيدة جيهان السادات، صباح اليوم، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، بطل الحرب والسلام، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وكانت حالة السيدة جيهان السادات، قد تدهورت بعد مرورها بأزمة صحية مفاجأة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، ودخلت إحدى غرف الرعاية المركزة؛ وذلك لتلقي العلاج وسرعان ما منع الأطباء الزيارة عنها لسوء حالتها الصحية، ما جعل أسرتها تطالب المصريين بالدعاء لها؛ أملا في الشفاء بشكلٍ سريع.

انتصار السيسي تعزي في وفاة جيهان السادات

وأعربت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تعازيها في وفاة السيدة جيهان السادات.

وقالت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال".

وتابعت: "ما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان".

الرئاسة تنعي جيهان السادات.. والسيسي يمنحها وسام الكمال

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

ولُقبت جيهان السادات بـ"أم الأبطال"، تقديرًا لما فعلته لبلدها من دعم المحارب المصري ودورها العظيم في حرب أكتوبر، ودورها في دعم المرأة المصرية والعربية، حيث إن إنجازاتها جعلت لقب "أم الأبطال" يلاحقها منذ حرب أكتوبر وحتى الآن.