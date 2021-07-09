هبة مختار تتخطى المليون الأول بأغنية «قرب تعالالي» (فيديو )

تعيش المطربة هبة مختار حالة من التوهج، والنشاط الفنى المكثف فى التوقيت الجارى، حيث تزدحم خريطة أعمالها المقبلة بالعديد من المشاريع الفنية، وذلك بعد نجاح أحدث أغانيها وهو كليب «قرب تعالالى» والذى تم طرحه على أحد القنوات الفضائية ووسائل ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة الأسبوع المنقضى، ونال استحسان وقبول شريحة كبيرة من الجمهور.

وكشفت هبة بأنها تعكف حاليًا على الاستعداد والتحضير والمتابعة فى سماع وقراءة أكثر من كلمات وألحان تمهيدية معبرة عن قوة وخامه صوتها الرصين، لتستطيع أن يتم ترجمتها بشكل يليق بإذهان جميع الأعمار، مشيرة، بأنها متكتمه على التفاصيل حين أن تتخذ الخطوه الفعلية لهذا الحدث الفنى الذى لم يظهر بشكل واضح لحد الأن، لافتة، بأنها تراهن على تقديم التراث الغنائى الهادف الذى يتناسب مع العادات والتقاليد المصرية.

وعلى الجانب الآخر، تخطى كليب «قرب تعالالي» للمطربة هبة مختار، حاجز المليون والنصف مشاهدة على قناة مزيكا بـ«يوتيوب» وذلك فى أقل من أسبوع على إطلاقه.

ويشهد كليب «قرب تعالالى» التعاون الأول بين المطربة هبة مختار والفنان أحمد سعد، الذى وضع لحن الأغنية وأشرف على تنفيذها، لقناعته بمدى موهبة وقوة صوت هبة مختار، خريجة دفعته بمعهد الموسيقى العربية.

وتنتمى أغنية «قرب تعالالى» إلى اللون الرومانسى المقسوم المحبب لدى الشباب من الجنسين ، لاسيما ، بأنها تخطت أكثر من الـ2 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» و«إنستجرام» و«تويتر»، وأشاد بها عدد كبير من رواد هذه المواقع من مختلف الدول العربية بالأغنية وبصوت «هبة مختار» وطالبوها بتقديم المزيد من هذه النوعية من الأغانى لمواجهة ظاهرة المهرجانات.

وجدير بالذكر أن «قرب تعالالى» من كلمات محمد فتحى وألحان أحمد سعد وتوزيع محمود صلاح ومنتج فنى وإشراف سمير محمد وإخراج مصطفى عامر.

ويذكر أن المطربة هبة مختار، قد نشرت مؤخراً على قناتها بـ«يوتيوب» مقطعا لفيديو يجمعها بالفنان أحمد سعد من كواليس تسجيل أحد الإستديوهات «قرب تعالالى» قبل طرحها الأسبوع المنقضى، والتى تعود بها للغناء بعد غياب ما يقرب من العامين بسبب جائحة فيروس كورونا ، حيث أطلقت فى عيد الحب عام 2019 أغنية «سيد الرجالة» من كلمات محمد جشم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمرو إسماعيل.

وقد حققت المطربة هبة مختار صدى كبيرا، منذ بداية مشوارها الفنى بالعديد من الأغانى المميزة، منها «خلينى على بالك»، «ماتفكرش فيا»، «واحدة غيرى»، «يسعد أيامك» ، «قلبى اللى حبك» وغيرهم.