للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم منشآت وهيئات الري

تستمر وزارة الموارد المائية والري، فى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، في مختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تعقيم مبنى الوزارة بالكامل.



يأتي ذلك ضمن خطة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فى إطار الحرص على صحة العاملين بها بمختلف الهيئات والمصالح والإدارات التابعة لها والمواطنين المترددين عليها.

وقامت أجهزة الوزارة المعنية، اليوم الجمعة، بحملات مكثفة فى جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة للتعقيم، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم مبنى الوزارة بالكامل ومحيطه وجراجات السيارات التابعة له والإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وغرف الاجتماعات والمداخل والمصاعد الكهربائية ودورات المياه والجراجات.

كما تم التشديد على إجراءات النظافة والتعقيم باستخدام المطهرات بمعرفة الدفاع المدني وشئون المقر، مع الالتزام بارتداء الكمامات لكافة العاملين والمترددين على الوزارة تطبيقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم استمرار اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المباني التابعة للوزارة بمختلف المحافظات.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ "الدستور"، إلى أنه يتم تعقيم وتطهير محيط المباني والمنشآت التابعة للوزارة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تتم حالياً ومنها تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه.

كما يتم التأكيد على التزام جميع العاملين والمترددين على جميع هيئات وقطاعات الوزارة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للجمهور من أجل تقليل الاحتكاك المباشر بين مقدم ومتلقي الخدمة بما لا يؤثر على العمل، وحرصا على صحة المواطنين ومنعا للتزاحم.