انتصار السيسى تنعى جيهان السادات: «نموذج للمرأة المثالية الوطنية»

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقالت السيدة انتصار السيسي في نعيها: «لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هي السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال».

وأضافت السيسي في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فما زلت أتذكر صورتها وهي تداوي جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة».

وتوفيت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 87 عامًا.

وفاة جيهان السادات

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

بداية المرض لدى جيهان السادات كان في 24 يونيو 2021، إذ كشفت عائلة السادات عن تعرض جيهان لأزمة صحية طارئة استدعت الحالة مكوثها في المستشفى، وكان القدر أقوى بوفاتها اليوم 9 يوليو.

ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة في 29 أغسطس 1933، وهي الفتاة الوحيدة بين أخين ووالدها هو الجراح صفوت رؤوف من زوجته الإنجليزية كلاديس كترل.