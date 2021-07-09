الجمعة 09 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

إطلاق جائزة العطاء وافتتاح «يلا كفالة».. أبرز أنشطة وزيرة التضامن فى أسبوع

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدار الأسبوع الماضي نشاطاً مكثفاً لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث أطلقت جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى، وافتتح مؤسسة "يلا كفالة وغيرها من الأنشطة الأخرى نستعرضها فى التقرير التالي:

-شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى المؤتمر الختامى لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيرى والتنموي المستدام فى دورتها الثانية واستهدفت الجائزة رصد أفضل الممارسات التنموية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية مصر 2030 وتم تقسيم الجائزة إلى ثلاثة اقسام وهي جائزة موجهة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها ممارسات مسئولة فى مجال التنمية المستدامة والثانية موجهة للمبادرات الشبابية والثالثة موجهة إلى رواد العمل الاهلي فى مجال التنمية ولهم ممارسات متميزة فى هذا المجال.
- افتتحت نيفين القباج مقر مؤسسة "يلا كفالة" بالمعادي التي تستهدف تشجيع المجتمع المصري على كفالة الأطفال في المنزل من خلال آليات وزارة التضامن الاجتماعي ودعم الأسر الكافلة وتوفير حياة كريمة ومستقرة للأطفال داخل الرعاية الاسرية كبديل أفضل من الرعاية المؤسسية.

-شهدت وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "حياة كريمة" بهدف تنسيق الجهود المبذولة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية في إطار توحيد جهود الدولة في ملف مكافحة الفقر، خاصة الأسر الأولى بالرعاية في القرى المصرية.

- صرحت القباج بأن الدولة المصرية وضعت تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها خلال السنوات الماضية وقد شملت مختلف الفئات من الطفولة المبكرة الى المسنين وأصحاب المعاشات، ومن الحضر الى الريف، ومن الوجه القبلي إلى الوجه البحري.

- إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تواصل قوافل التمكين الاقتصادي التابعة لبرنامج "فرصة" رحلتها في مختلف محافظات الجمهورية في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف الانتقال من الدعم للتمكين للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا عبر توفير فرص عمل بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وزيرة التضامن المعاشات رؤية مصر 2030 مبادرة حياة كريمة الطفولة المبكرة برنامج فرصة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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