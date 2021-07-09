الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 8 أشخاص بتهمة قتل مواطن ونجل شقيقه فى المقطم

جثة
جثة

أحالت النيابة العامة بالقاهرة، 8 أشخاص إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتل مواطن ونجل شقيقه بمنطقة المقطم، فى القضية رقم 115/6144 لسنة ۲۰۲۱ جنايات المقطم، والمقيدة برقم 363 لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب القاهرة.

جاء في قرار الإحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، والذى حصلت “الدستور” على نسخة منه،  انه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "حسين م"" محبوس" ، السن ۳۸ عام ، صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات مسئول عن الغفرة الأمنية بالموقع الجبلي التابع لاحدى الشركات العقارية- المقطم، و"أحمد ع" غفير بإحدى الشركات العقارية، و"حسين ع"  غفير حراسة بكسارة ، و"جمعة ص" غفير حراسة بشركة للخرسانة الجاهزة ، و"فرج م""هارب" ، السن ۲۷ عام ، ، و "يونس س" "هارب" ، السن 19 عام ، و "مسعد ز" "هارب" ، السن ۳۰ عام ، و "محمد س""هارب" ، السن19 عام لأنهم في يوم ۲۰۲۰/۹/۱4 بدائرة قسم شرطة المقطم محافظة القاهرة قتلوا وآخران مجهولان المجني عليها "محمود م" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة كانوا مدججين بها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا ما به من إصابات والثابتة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة انه وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخري هي أنهم في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، قتلوا وآخران مجهولان الطفل المجني عليه "سعيد م" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلقوا صوبه وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة كانوا مدججين بها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا ما به من إصابات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة 8 أشخاص قتل مواطن نجل شقيقه المقطم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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