«تعالى أقعد مكاني».. استشاري عظام يرد على مُدعى إصابة مؤمن زكريا بالسحر

ظهر مؤخرا بعدها أحد الأشخاص يدعى محمد قطامش، يدعي أنه معالج روحاني، واعتبر أن ما أصاب لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا هو "سحر" وأنه سيذهب إليه لعلاجه وفك السحر عنه، ما أثار غضب الجماهير وبعد شيوخ الأزهر الذين طالبوا بألقاء القبض على ذلك المدعي.

يتحدث اليوم لـ"الدستور"، الدكتور خالد سمير استشاري جراحة العظام، عن حالة مؤمن زكريا.

هل ما أصيب الكابتن سحر كما يدعي البعض؟

لا بالطبع، مرض الكابتن مؤمن زكريا عضوي بحت، بسبب إجهاد العضلات بسبب كثرة التدريبات أو التعرض لفيروس نادر جدا وكل ما يقال إنه سحر مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة ولا يوجد لها أي أساس علمي نهائيا، فذلك المرض تم اكتشافه من فترة قريبة جدا لا تزيد عن 10 سنوات ويصيب الجهاز العصبي أولا، وردا على ادعاءات ذلك الرجل الدجال الذي يدعي علاج المرضى، ما رأيه بأن يأتي للجلوس مكان الأطباء؟

ما هو مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي؟

مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي أو الـ ALS هو أكثر الأمراض انتشارا من بين أمراض الضمور الحركي ويتسبب في تلف الأعصاب الحركية في الدماغ والحبل الشوكي بشكل تدريجي، ويعمل على انخفاض مستمر في القدرة الحركية، حتى يصل الأمر إلى حالة شلل للعضلات.

ما هي أعراض المرض؟

أعراضه تبدأ عادة باضطراب في المشي، حيث إن المريض يمشي بطريقة غير متناسقة ويزداد الضعف مع الوقت وينتشر ليشمل عضلات أخرى مثل عضلات اليدين، ثم عضلات النطق والابتلاع، ثم ضعف عضلات التنفس وأحيانا يعاني المريض من أعراض تدل على حدوث ضرر للعصبون الحركي العلوي والعصبون الحركي السفلي، دون حدوث أي ضرر للأعصاب الحسية فضلا عن انخفاض كبير في القوة، ويصبح المريض مع مرور الوقت يحتاج لوسائل تساعده على المشي لأنه يصبح قعيد، حتى يصل ذلك المرض بالإنسان في النهاية إلى الموت.

هل تم اكتشاف علاج لذلك المرض النادر؟

علاج مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي له علاج دوائي وحيد باسم "ريلوتك" فهو يخفف من الأعراض فقط ولا يعالج لأنه بالفعل قد تم حدوث تليف كبير في الاعصاب والعضلات والخلايا.