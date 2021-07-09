الجمعة 09 يوليو 2021
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الكرازة

رئيس الأسقفية ناعيًا جيهان السادات: قيادة نسائية وقيمة وطنية

جيهان السادات
جيهان السادات

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، السيدة جيهان السادات التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال فوزي في بيان: باسم سنودس وشعب الكنيسة الأسقفية نتقدم بأحر التعازي لأسرة الراحلة السيدة جيهان السادات التي كانت وبحق سيدة مصر الأولى حيث ساندت الرئيس السادات في زمني الحرب والسلام فكانت خير معين وقدمت نموذجًا لكل القيادات النسائية.

وأضاف فوزي: لم تكتفي السيدة جيهان السادات بلعب الدور البروتوكولي بل ساهمت في الكثير من القرارات لدعم المرأة المصرية أبرزها قانون الأحوال الشخصية في الثمانينات.

وفاة جيهان السادات

 وكانت جيهان، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، قد توفيت صباح، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما وذلك في أحد مستشفيات القاهرة التي كانت تعالج فيه منذ أيام، بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة. 

- نعي رئاسة الجمهورية 

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان ، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام. وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة». 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس. وولدت السيدة جيهان في 29 أغسطس من عام 1933 في جزيرة روضة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي ابنة الطبيب المصري صفوت رؤوف والبريطانية غلاديس تشارلز كوتريل اللذان التقيا في انجلترا بينما كان صفوت في جامعة شيفيلد يدرس الطب، وكانت الثالثة من بين أربعة أبناء. 

وحصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977 ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980 دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986, ثم نالت درجة الدكتوراة من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.

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