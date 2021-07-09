تجديد تعيين الشحات الجندي رئيسًا للجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تجديد تعيين الدكتورمحمد الشحات عبد الحميد الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور – مبارك) بكازاخستان للعام الجامعي 2021 / 2022م.

وذلك في إطار دور مصر الريادي في نشر الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي المستنير وبيان صحيح الدين.

جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان بكلياتها الثلاث : أصول الدين ، والشريعة ، واللغة العربية ، حصلت على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة ، وذلك في يوليو 2016م ، كما حصلت أيضًا على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخستانية.

كانت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان حصلت على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخية، وذلك في منتصف العام الماضي.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية التي تتولى الإشراف على الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان - إن الجامعة حصلت أيضا على المركز الرابع في تخصصات العلوم الإنسانية بين الجامعات الكازاخية.

وأكدت الوزارة أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان تمثل نقطة إشعاع فكري مستنير في منطقة وسط آسيا كلها، موضحا أن الجامعة تمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية، وتقوم بدور فاعل وكبير في خدمة المجتمع، ويتوافد عليها الطلاب من عدد من الدول المحيطة بكازاخستان.

وأعربت وزارة الأوقاف عن أمنياتها للجامعة ورئيسها وأساتذتها وطلابها والعاملين في تحقيق المزيد من التقدم العلمي والإنساني.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كان قد أصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد الشحات الجندي بالعمل رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان للعام الثالث.