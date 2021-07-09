مخاوف ملكية من مهاجمة هاري وميجان للعائلة لإنجاح عملهما

قال أحد الخبراء إن الأمير ويليام يخشى من معرفة ما يخطط له دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، بعد أن وقع الزوجان على صفقات ضخمة مع Netflix و Spotify.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يعتقد دنكان لاركومب المطلع على القصر الملكي أن الزوجين ما زالا يستفيدان من كونهما جزء من العائلة الملكية من خلال الحديث عنها باستمرار.

وأضاف لاركومب أن الزوجين يواجهان الآن تحديات أثناء محاولتهما استكشاف طريقة جديدة لإنجاح عملهما.

وتابع: "ماذا سيفعلان بعد ذلك؟ هذا سؤال يخشى الأمير ويليام إجابته."

وأضاف "في النهاية، عليهما أن يجدا طريقة للقيام بعملهما في لوس أنجلوس بينما لا يستغلان العائلة المالكة ومهاجماتها".

ومنذ تركهما للعائلة المالكة، توصل ميجان وهاري إلى صفقة Spotify بملايين الجنيهات بالإضافة إلى صفقة بقيمة 112 مليون جنيه إسترليني مع Netflix.

وأضاف: "الأمير هاري لم يكن دقيقًا تمامًا، لقد كشف للعالم أنه يكره عائلته إلى حد كبير وأن النظام بأكمله فاسد حتى النخاع".

وتابع "ولكن بالحديث المستمر عن أفراد العائلة المالكة، فإنهما يستفيدان من كونهما جزء منها، وإذا أمضيا حياتهما المهنية بالكامل في مهاجماتها فلن يتحدثا إلى ويليام مرة أخرى أبدًا."

وأضاف "أي حديث آخر من هاري وميجان عن العائلة، لن تمكن دوق ساسكس من التحدث مع شقيقه دوق كامبريدج الامير ويليام مرة اخرى".

وبدا دوق ساسكس مسرورًا بشكل خاص بالعودة إلى وطنه مرة أخرى خلال إزاحة الستار عن تمثال والدته الراحلة الاميرة ديانا، وابتسم بشكل مشرق بينما كان يحيي شقيق ديانا وشقيقتَيها في الحفل.

وبقيت ميجان في المنزل في لوس أنجلوس مع ابنها أرشي وابنتها حديثة الولادة ليليبت ديانا.

يعتقد لاركومب أن الحدث كان يمكن أن يجعله يشعر بالتضارب بعد أن "ضحى بكل شيء" من خلال مواصلة حياته غير الملكية مع زوجته.

قال مؤخرًا لمجلة كلوزر: "يبدو أن هاري وميغان يعتقدان أنهما يمكنهما التعايش في هذين العالمين - عالم العائلة المالكة البريطانية والمشاهير الأمريكيين".