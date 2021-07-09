إسرائيل تنعى جيهان السادات: ساندت زوجها فى تعزيز السلام

نعت إسرائيل جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي توفيت، صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز الـ87 عاما.

الرئيس الإسرائيلي يعزي في وفاة جيهان السادات

وأجرى إسحاق هيرتسوج، الرئيس الإسرائيلي، اتصالا هاتفيا بخالد عزمي السفير المصري لدى تل أبيب، معربا عن تعازيه في وفاة جيهان السادات.

ونعى الرئيس الإسرائيلي، جيهان السادات، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، قائلًا: "‏حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل".

وتابع: "‏وشاركت أيضًا في تعزيز السلام في عهد الرئيس السادات من أجل تحقيق السلام مع إسرائيل، وأتقدم باسمي وباسم إسرائيل بتعازينا للرئيس والشعب المصري".

الرئيس السيسى ينعى جيهان السادات.. ويمنحها وسام الكمال

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وفاة جيهان السادات "أم الأبطال"

وتدهورت حالة السيدة جيهان السادات، بعد أن مرت بأزمة صحية مفاجأة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، وأُودعت داخل إحدى غرف الرعاية المركزة؛ وذلك لتلقي العلاج وسرعان ما منع الأطباء الزيارة عنها لسوء حالتها الصحية.

ولُقبت جيهان السادات بـ"أم الأبطال"، تقديرًا لما فعلته لبلدها من دعم المحارب المصري ودورها العظيم في حرب أكتوبر، ودورها في دعم المرأة المصرية والعربية، حيث إن إنجازاتها جعلت لقب "أم الأبطال" يلاحقها منذ حرب أكتوبر وحتى الآن.

وكانت جيهان السادات هي أول سيدة أولى في مصر تخرج إلى دائرة العمل العام، ولها الكثير من المبادرات الاجتماعية والإنمائية، بالإضافة إلى تشجيعها لتعزيز الدور السياسي للمرأة، وكذلك لحقوقها في قانون الأحوال المدنية، وغيرها.