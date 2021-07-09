الأوقاف الفلسطينية: 35 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
أدى آلاف المواطنين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.
وأفادت وزارة الأوقاف الاسلامية في القدس، بأن 35 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في رحاب الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال قد نشرت حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، عقب توافد المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى أثناء خروجه من المسجد الأقصى، بحجة رفعه علم فلسطين.
الاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس..
فيما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.
وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش، بأن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة، الرصاص الحي وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات حتى الآن، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
وأوضح أبو جيش، أن المسيرة خرجت عقب أداء صلاة الجمعة وسط القرية، باتجاه المنطقة الشرقية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.
إصابات بالرصاص الحي والمطاطي وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا..
كما أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم متطوع بالهلال الأحمر، بالإضافة إلى العشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في صدره ووصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة العشرات بالرصاص "المطاطي" وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.
وفى جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدا قرب بلدة جبع جنوب جنين، ومنعت المواطنين من ترميمه وإقامة الصلاة فيه.