الأوقاف الفلسطينية: 35 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

أدى آلاف المواطنين، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة على أبوابه.

وأفادت وزارة الأوقاف الاسلامية في القدس، بأن 35 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة في رحاب الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد نشرت حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، عقب توافد المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى أثناء خروجه من المسجد الأقصى، بحجة رفعه علم فلسطين.

الاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن شرق نابلس..

فيما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في القرية سليم أبو جيش، بأن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة، الرصاص الحي وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات حتى الآن، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأوضح أبو جيش، أن المسيرة خرجت عقب أداء صلاة الجمعة وسط القرية، باتجاه المنطقة الشرقية احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية.

إصابات بالرصاص الحي والمطاطي وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا..

كما أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم متطوع بالهلال الأحمر، بالإضافة إلى العشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في صدره ووصفت حالته بالمتوسطة، إضافة إلى إصابة العشرات بالرصاص "المطاطي" وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يوميا منذ قرابة شهرين، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.

وفى جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدا قرب بلدة جبع جنوب جنين، ومنعت المواطنين من ترميمه وإقامة الصلاة فيه.