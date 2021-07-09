إقامة سرادقات أمام المدارس.. تكثيف أعمال النظافة بمحيط لجان «الثانوية العامة» بالفيوم

أنهت مراكز محافظة الفيوم ، استعداداتها لبدء امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق غدا السبت، و تجهزت مدارس المحافظة لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان ، كما تم توفير بوابات للتعقيم والتطهير أمام اللجان .

وقال مراد مسعود رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، كثفت من أعمال منظومة النظافة بمحيط المدارس ولجان الامتحانات، كما تم إنشاء سرادقات وحزام فاصل لحرم المدارس بكافة المدارس التي بها لجان امتحانات.



وأوضح أنه تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى وخاصة بالفترة المسائية، أمس الخميس ، بعد انقضاء السوق الأسبوعي واستمرت لإفراغ محتويات نقاط التجميع والمقالب الوسيطة ونقل محتوياتها إلى المقلب العمومي، استعدادا لبدء وانطلاق الامتحانات غدا.

- تنبيهات وزارة التعليم للطلاب

وكان وزارة التربية والتعليم ، قد شددت على ضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة وأنه لم يحدث فيه أي نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك، ولن يسمح له بدخول الامتحان، وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال، ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

- جدول امتحانات الثانوية العامة



وتبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية، والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 15 يوليو الجغرافيا، والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق، والأحد 25 يوليو التاريخ، والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع، والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

وبالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية، و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية، و17 يوليو الكيمياء، وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء، ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

تكثيف أعمال منظومة النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانويه

تكثيف أعمال منظومة النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانويه

تكثيف أعمال منظومة النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانويه

تكثيف أعمال منظومة النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانويه

تكثيف أعمال منظومة النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانويه

تكثيف أعمال منظومة النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانويه

تكثيف أعمال منظومة النظافة بمحيط لجان امتحانات الثانويه