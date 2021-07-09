الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل الامتحان.. 8 نصائح من كبير معلمي اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

مهتدي سلطان
مهتدي سلطان

قدم كبير معلمي اللغة العربية مهتدي سلطان، 8 نصائح مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي، لمراجعة ليلة الامتحان، والذي ينطلق  غدا السبت بمادة اللغة العربية.

وجاءت نصائح سلطان كالتالي: 

1- عدم قراءة الأسئلة كلها بتسرع ولكن ببطء دون النظر إلى باقي الأسئلة.
2-  أبدا بالأسئلة السهلة واجعل الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير بعد إجابة الأسئلة السهلة.
3- البعد عن التوتر والقلق من خلال التحدث مع الطلبة والطالبات عن المهم لأنه يخلق حالة من التوتر أنت في غنى عنه.
4- المراجعة العابرة مع التركيز على بعض الأسئلة البسيطة دون محاولة الخوض في التفاصيل لأن المتبقي من الوقت سوف يوترك.
5- التسميع الشفوي والتحريري في بعض الأسئلة وإجاباتها للاطمئنان فقط.
6- الحرص على النوم مبكرا لإعطاء الجسم الراحة المطلوبة.
7 - عدم الإفراط في المنبهات والأفضل البعد عنها تماما في تلك الفترة.
8 - البعد تماما عن أي مواضيع خارج الامتحان وعدم استخدام الموبايل لأي شيء خارج الامتحان.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم على اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام  وتم التأكد من جودة البنية التحتية، تفاديًا للمخاوف لدى أولياء الأمور.

وقالت الوزارة في تعليمات عن امتحانات للثانوية العامة، تم عمل بديل ورقي حيث سيكون الامتحان بكراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت، وتصحيحها إلكترونيًا ووجود التابلت لتسجيل الحضور إلكترونيًا وتصفح الكتب إلكترونيًا للطلاب الذين ليس لديهم كتاب مطبوع.

ضرورة التأكد قبل الامتحان من الكتاب المصاحب للطالب والتابلت المسلم من الوزارة ولم يحدث فيه أى نوع من التعديل، و يتم سحب التابلت من الطالب إذا تبين غير ذلك ولن يسمح له بدخول الامتحان وأكدت أنه لا تهاون في حدوث أي تشويش داخل اللجان أو خارجها بهدف الغش أو ترهيب للطلاب بأي شكل من الأشكال ويتم إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة فورًا.

قدم الثلاثاء بعد تفاصيل صحي اسئلة امتحانات عمليات غرفة حالة صحيحة امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم التعليم تعديل

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