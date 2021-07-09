«أصر على بناء فرن بالطريقة الريفية».. كواليس تجهيز السادات لمنزل الزوجية

"ولد أنور السادات في يوم 25 ديسمبر في قرية بدلتا النيل، وكان الابن الثاني للزوجة الثانية لأبيه، ولم يكن بقريته ميت أبو الكوم كهرباء أو مجاري مياه، وكانت جدته أم محمد تعالج المرضى في القربية بمزيج من الأعشاب القديمة، وتعالج المشاكل العاطفية لأبناء عشيرتها بالسحر والأحجية، ومثل الكثيرين في القرى الريفية فإن أسرة السادات كان لديها فقط قليل من المال الذي يمكن أن تقدمها لأطفالها، وفي الكتاب حيث حفظ أنور مع غيره من أبناء القرية سور القرآن الكريم عن هر قلب، فإن الوجبة الوحيدة التي كان يتناولها كانت كسرة من الخبز وقطعة من الجبن الفلاحي يضعها في جيب جلبابه" تكشف السيدة جيهان السيدات في كتابها "سيدة من مصر" عن بعض كواليس حياته مع الرئيس "السادات".

وقال "جيهان" أن "السادات" كان يقضي فترات بعيد الكتاب، يقود فيها البقر والجاموس لتشرب من الترعة، ويقود الثور الذي يجر المحراث في حقول القمح، ويساعد في جمع وحصاد البلح والقطن، وخلال حكاياته التي كان مولعا بأن يقصها عليها فيما بعد.

حكى "السادات" لزوجته "جيهان" أنه كان عندما يحل المساء كان يرقد فوق الفرن المصنوع من الطين، ويأكل البصل المشوي الذي تركه لينضج بداخل الفرن طوال اليوم، وينصت إلى حكايات ما قبل النوم التي تقصها عليه أمه وجدته حول أبطال مصر الذين وقفوا في مواجهة الانجليز، قالت "جيهان": "لقد ارتبط أنور عاطفيا بتلك اللحظات إلى حد أنه عندما شرعنا في بناء منزلنا في ميت أبو الكوم أصر على بناء فرن على الطريقة الريفية التقليدية بينما هناك الفرن الحديث الذي يعمل بالغاز ، وعندما أتم أنور السابعة من عمره انتق من قريته الحبيبة ميت أبو الكوم إلى القاهرة حيث أقام مع جدته وشقيقيه طلعت وعصمت وأخته نفيسة ووالده ووالدته في شقة تتكون من أربع حجرات".

وتوفيت السيدة جيهان، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 87 عامًا.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.