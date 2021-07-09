الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«أصر على بناء فرن بالطريقة الريفية».. كواليس تجهيز السادات لمنزل الزوجية

جيهان السادات
جيهان السادات

"ولد أنور السادات في يوم 25 ديسمبر في قرية بدلتا النيل، وكان الابن الثاني للزوجة الثانية لأبيه، ولم يكن بقريته ميت أبو الكوم كهرباء أو مجاري مياه، وكانت جدته أم محمد تعالج المرضى في القربية بمزيج من الأعشاب القديمة، وتعالج المشاكل العاطفية لأبناء عشيرتها بالسحر والأحجية، ومثل الكثيرين في القرى الريفية فإن أسرة السادات كان لديها فقط قليل من المال الذي يمكن أن تقدمها لأطفالها، وفي الكتاب حيث حفظ أنور مع غيره من أبناء القرية سور القرآن الكريم عن هر قلب، فإن الوجبة الوحيدة التي كان يتناولها كانت كسرة من الخبز وقطعة من الجبن الفلاحي يضعها في جيب جلبابه" تكشف السيدة جيهان السيدات في كتابها "سيدة من مصر" عن بعض كواليس حياته مع الرئيس "السادات". 

وقال "جيهان" أن "السادات" كان يقضي فترات بعيد الكتاب، يقود فيها البقر والجاموس لتشرب من الترعة، ويقود الثور الذي يجر المحراث في حقول القمح، ويساعد في جمع وحصاد البلح والقطن، وخلال حكاياته التي كان مولعا بأن يقصها عليها فيما بعد. 

حكى "السادات" لزوجته "جيهان" أنه كان عندما يحل المساء كان يرقد فوق الفرن المصنوع من الطين، ويأكل البصل المشوي الذي تركه لينضج بداخل الفرن طوال اليوم، وينصت إلى حكايات ما قبل النوم التي تقصها عليه أمه وجدته حول أبطال مصر الذين وقفوا في مواجهة الانجليز، قالت "جيهان": "لقد ارتبط أنور عاطفيا بتلك اللحظات إلى حد أنه عندما شرعنا في بناء منزلنا في ميت أبو الكوم أصر على بناء فرن على الطريقة الريفية التقليدية بينما هناك الفرن الحديث الذي يعمل بالغاز ، وعندما أتم أنور السابعة من عمره انتق من قريته الحبيبة ميت أبو الكوم إلى القاهرة حيث أقام مع جدته وشقيقيه طلعت وعصمت وأخته نفيسة ووالده ووالدته في شقة تتكون من أربع حجرات". 

وتوفيت السيدة جيهان، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 87 عامًا.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس. 

جيهان السادات انور السادات فرن طلعت دلتا النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

جيهان السادات.. السيدة التى دفعت ثمن ذكائها

الأكثر قراءة

أول رد من المدير المالى لـ«الزمالك» على ضم رمضان صبحى

الأمن يفحص فيديو سرقة صندوق تبرعات للأيتام من أمام مسجد ببهتيم

بالمجان.. الزمالك يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

حبس «موكا حجازى» لاتهامها بالتحريض على الفسق

بعد واقعة التزوير بمعرض الكتاب.. «الدستور» تخترق عالم الإصدارات الوهمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جيهان السادات.. امرأة اختارت قدرها

ماجد حبته

القاهرة.. ودبلوماسية السماسرة

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا نظرتنا لأنفسنا (الأبوة)

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

صور

مراسم دفن السيدة جيهان السادات بالنصب التذكارى

الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات

جيهان السادات.. أم الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

بصورة لها داخل حيفا.. السفارة الإسرائيلية تنعى جيهان السادات

سارة شريف تكتب: لا توجد إصابات خاطئة

إسرائيل تفرض عزلًا لأى شخص يدخل إليها اعتبارًا من 16 يوليو