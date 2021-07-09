«القومي للحوكمة» يشارك بمعسكر مشروعات التكنولوجيا الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة

شارك المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في تنظيم معسكرًا تدريبيًا مكثفًا لمشروعات التكنولوجيا الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وذلك ضمن فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن معسكر مشروعات التكنولوجيا الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة يهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم ودعم إمكاناتهم بغرض المساهمة في تطوير مشروعاتهم الرامية لتعزيز الخدمات التكنولوجية المقدمة والداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا المعسكر يأتي ضمن فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة جيمناي إفريقيا، وجمعية المصدرين المصريين.

وأكدت شريف أن مشروع مختبر الابتكار المستدام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ويستهدف العمل على دعم وتطوير الابتكارات التي تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن أربعة مختبرات هي الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والاقتصاد الإبداعي، والابتكارات الحكومية.

وأضافت شريف أن المشروع يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتقني من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع، بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.

في سياق منفصل، كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية افتتحت الندوة الإقليمية "سياسات التعليم وتنمية المهارات المستجيبة للنوع الاجتماعي ما بعد جائحة كوفيد-19"، افتراضيًا والتي نظمها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بصفتها الرئيس المشارك للمنتدى.

وأشارت السعيد إلى التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للمرأة والأكاديمية الوطنية للتدريب في تطوير مهارات المرأة في الحكومة والذي يعد جزءًا من استثمار الحكومة في رأس المال البشري، مشيرة إلى أنه من خلال برنامج تأهيل القيادات النسائية تم تدريب أكثر من 450 سيدة في 6 محافظات، وبنهاية عام 2021 سيتم الوصول إلى أكثر من 1000 سيدة تمثل جميع محافظات مصر، متابعه أن من خلال جمعية خريجي برنامج القيادة النسائية، يتم جمع وتحليل البيانات لتتبع وقياس التقدم نحو المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتقييم احتياجات التدريب الإضافية.