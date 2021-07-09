الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محافظ جنوب سيناء يشيد بدور المرأة السيناوية: تقوم بدور مهم في رعاية أسرتها

لجنة النقل بمجلس
لجنة النقل بمجلس النواب

أشاد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بدور المرأة السيناوية في القيام بمعظم الأعمال المتعلقة بأسرتها، مؤكدا إيلاء اهتمام كبير بتعليم الفتيات في سيناء. 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد وذلك بمبني المحافظة بمدينة الطور. 

وقال فودة، إنه من المتوقع تزويد المحافظة ب7 مدارس متنقلة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإتاحة وتوفير التعليم على كل شبر لجميع أبناء البدو بالوديان والتجمعات البدوية البعيدة، لا سيما الفتيات، وصولا للهدف النهائي لخلق جيل من أبناء البدو حاصلين على شهادات عليا في كافة التخصصات يحقق توفير الوظائف والخدمات في هذه الوديان. 

وشدد فودة على أهمية تعليم الفتيات والدفع في هذا الاتجاه، لا سيما وأن الفتيات لا يستكلمون دراستهم بعد المرحلة الابتدائية وتخرج من التعليم وتجلس في البيت رغم أنها ستكون مسؤولة في المستقبل عن تربية أبناءها ورعاية أسرتها. 

ومن جهته، قال النائب سيد عوض، نائب جنوب سيناء، إن الفترة الماضية كان هناك تسريب غير عادي من التعليم للأولاد والبنات، لكن الموقف تغير الآن، وقد حصلت طالبتين من جنوب سيناء على شهادة الجامعه البريطانية.

محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة المرأة السيناوية الوفد البرلمانى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

مصر توقع عقد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات فى إفريقيا مع «بكتل» الأمريكية

قبل الامتحان.. 8 نصائح من كبير معلمي اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

تدخن الشيشة وترتدي قناعًا من الطين.. ضبط أشهر متسولة بجوار مسجد القناوي

انتصار السيسى تنعى جيهان السادات: «نموذج للمرأة المثالية الوطنية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

«زوجة بطل السلام».. وزير الجيش الإسرائيلى ينعى جيهان السادات

إسرائيل تنعى جيهان السادات: ساندت زوجها فى تعزيز السلام

فلسطين: الاستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة