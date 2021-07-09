محافظ جنوب سيناء يشيد بدور المرأة السيناوية: تقوم بدور مهم في رعاية أسرتها

أشاد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، بدور المرأة السيناوية في القيام بمعظم الأعمال المتعلقة بأسرتها، مؤكدا إيلاء اهتمام كبير بتعليم الفتيات في سيناء.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد وذلك بمبني المحافظة بمدينة الطور.

وقال فودة، إنه من المتوقع تزويد المحافظة ب7 مدارس متنقلة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإتاحة وتوفير التعليم على كل شبر لجميع أبناء البدو بالوديان والتجمعات البدوية البعيدة، لا سيما الفتيات، وصولا للهدف النهائي لخلق جيل من أبناء البدو حاصلين على شهادات عليا في كافة التخصصات يحقق توفير الوظائف والخدمات في هذه الوديان.

وشدد فودة على أهمية تعليم الفتيات والدفع في هذا الاتجاه، لا سيما وأن الفتيات لا يستكلمون دراستهم بعد المرحلة الابتدائية وتخرج من التعليم وتجلس في البيت رغم أنها ستكون مسؤولة في المستقبل عن تربية أبناءها ورعاية أسرتها.

ومن جهته، قال النائب سيد عوض، نائب جنوب سيناء، إن الفترة الماضية كان هناك تسريب غير عادي من التعليم للأولاد والبنات، لكن الموقف تغير الآن، وقد حصلت طالبتين من جنوب سيناء على شهادة الجامعه البريطانية.