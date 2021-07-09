الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

قبل التوصيت النهائي.. الحالات التي يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبي

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الإثنين المقبل، أخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين ومنها مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.

وحدد مشروع تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، الحالات التى يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين.

وتنص المادة "1"، من مشروع القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى للموظفين أو العاملين بحسب الأحوال بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل، وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام إلا فى الأحوال الأتية:

الحالات التى يجوز فيها الفصل بغير الطريق التأديبي

1- إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة.

2- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس أمن الدولة وسلامتها.

3- إذا فقد أسباب الصلاحية  للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية. 

 4- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار.

5- إذا أدرج على قوائم الارهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج.

وتنص المادة "2" على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.

ونصت المادة "3" من مشروع القانون على ان تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل فى الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المُشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون، طعناً  في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لهذا القانون.

 

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروعات القوانين مشروع قانون الفصيل بغير الطريق التاديبي أدرج على قوائم الارهابيين الكيانات الإرهابية

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