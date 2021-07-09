وكيل «أوقاف بني سويف» يوضح فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، أن من فضل المولى عز وجل على الأمة الإسلامية أن جعل لهم مواسم للطاعات والنفحات الربانية، التي تتضاعف فيها الحسنات وتعظم الدرجات وترفع فيها الحسنات، وتغفر فيها الذنوب والمعاصي والسيئات.

وأشار إلى أن السعيد من يغتنم تلك الأوقات ويتعرض لهذه النفحات، والتي منها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهي خصوصية لأمة نبينا صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد الإمام على بن أبي طالب بمدينة بني سويف، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد.

وتناولت الخطبة موضوع" فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح"، حيث أشار وكيل الوزارة إلى أن من أعظم نفحات أمة محمد صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة، حيث نستقبل هذه الأيام مواسم الخيرات والطاعات، وهي هبات ربانية ومنح إلهية للأمة المحمدية، أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العظيم، لتحمد الله على هذا الفضل الكبير.

ونوه بأن الله قد خص أيام العشر بفضائل عدة جعلها أفضل أيام الدنيا، منها أنها أقسم بها لعظمتها وقدرها، وأنها من الأشهر الحرم، وأن الله أكمل فيها الدين وأتم علينا نعمته، موضحا أن ينبغي علينا في هذه الأيام المباركة أن نكثر من أعمال البر والخير والتهليل والتكبير والتحميد مع التوبة الصادقة وإصلاح ذات البين والبعد عن المعاصي.

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