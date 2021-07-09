الجمعة 09 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومي للمرأة» بالإسماعيلية: التاريخ لن ينسى دور جيهان السادات في الدفاع عن حقوق المرأة

جيهان السادات
جيهان السادات

نعى فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة عفاف الكومي  وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن وعميق الأسى السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وقال المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، " إن السيدة جيهان السادات سوف يذكرها  التاريخ  ولن ينسي  دورها الداعم في الدفاع عن حقوق المرأة والمساند لرائدات الحركة النسوية فى مصر والذى استمر طول حياتها وتاريخها يثبت ذلك ".


وتقدم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية  بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة السيدة جيهان السادات، داعين المولى عز وجل ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.
وكانت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، قد توفيت صباح، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما وذلك في أحد مستشفيات القاهرة التي كانت تعالج فيه منذ أيام، بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة.

-  نعي رئاسة الجمهورية 

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وولدت السيدة جيهان في 29 أغسطس من عام 1933 في جزيرة روضة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي ابنة الطبيب المصري صفوت رؤوف والبريطانية غلاديس تشارلز كوتريل اللذان التقيا في انجلترا بينما كان صفوت في جامعة شيفيلد يدرس الطب، وكانت الثالثة من بين أربعة أبناء.

وحصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977 ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980 دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986, ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي، ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.

 

السيدة جيهان السادات الهيئة الوطنية للإعلام تنعى جيهان السادات جنازة جيهان السادات جيهان السادات رحيل جيهان السادات سبب وفاة جيهان السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

مفاجأة.. السفينة الجانحة «إيفرجيفن» لم تغادر مصر

وفاة جيهان السادات.. والرئيس السيسى يمنحها «وسام الكمال» ويطلق اسمها على «محور الفردوس»

مصر توقع عقد تنفيذ أكبر مشروع للبتروكيماويات فى إفريقيا مع «بكتل» الأمريكية

قبل الامتحان.. 8 نصائح من كبير معلمي اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

تدخن الشيشة وترتدي قناعًا من الطين.. ضبط أشهر متسولة بجوار مسجد القناوي

انتصار السيسى تنعى جيهان السادات: «نموذج للمرأة المثالية الوطنية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد فوزي

التقارب المصري العراقي الأردني

د. محمد عفيفي

كشك الموسيقى فى مدارسنا

ماجد حبته

العنصرية الإثيوبية.. وقفة ضرورية

مدحت بشاى

المناعة الثقافية والهوية الاجتماعية

عبد الرحيم طايع

الاغتصاب الزوجى!

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

صور

جيهان السادات.. أم الأبطال

مواطنون يواجهون ارتفاع درجة الحرارة

فن النحت على جريد النخيل

محطة تل أبيب

المزيد

«زوجة بطل السلام».. وزير الجيش الإسرائيلى ينعى جيهان السادات

إسرائيل تنعى جيهان السادات: ساندت زوجها فى تعزيز السلام

فلسطين: الاستيطان وهدم المنازل يضربان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة