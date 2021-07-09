«القومي للمرأة» بالإسماعيلية: التاريخ لن ينسى دور جيهان السادات في الدفاع عن حقوق المرأة

نعى فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة عفاف الكومي وجميع عضواته وأعضائه، ببالغ الحزن وعميق الأسى السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الجمعة، " إن السيدة جيهان السادات سوف يذكرها التاريخ ولن ينسي دورها الداعم في الدفاع عن حقوق المرأة والمساند لرائدات الحركة النسوية فى مصر والذى استمر طول حياتها وتاريخها يثبت ذلك ".



وتقدم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية بخالص التعازى والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة السيدة جيهان السادات، داعين المولى عز وجل ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

وكانت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، قد توفيت صباح، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما وذلك في أحد مستشفيات القاهرة التي كانت تعالج فيه منذ أيام، بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة.

- نعي رئاسة الجمهورية

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وولدت السيدة جيهان في 29 أغسطس من عام 1933 في جزيرة روضة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي ابنة الطبيب المصري صفوت رؤوف والبريطانية غلاديس تشارلز كوتريل اللذان التقيا في انجلترا بينما كان صفوت في جامعة شيفيلد يدرس الطب، وكانت الثالثة من بين أربعة أبناء.

وحصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977 ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980 دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986, ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي، ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.