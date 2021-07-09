تدخن الشيشة وترتدي قناعًا من الطين.. ضبط أشهر متسولة بجوار مسجد القناوي

تمكنت لجنة مكافحة التسول في محافظة قنا، من ضبط سيدة تفترش الشارع بالقرب من مسجد السيد عبد الرحيم القناوي في مدينة قنا، وتدخن الشيشة أمام المارة، وتضع قناعًا على وجهها مصنوعًا من الطين، مما يؤدي إلي ترويع الأطفال، وذلك عقب تكرار الشكاوي والاستغاثات من المواطنين في مدينة قنا.

وكانت قد أنتشرت صورًا للسيدة المتسولة عبر وسائل مواقع التواصل الإجتماعي - فيس بوك - للسيدة أثناء قيامها بالتسول وابتزاز المواطنين، إلي جانب التلفظ بألفاظ نابية وخادشة للحياء، وتدخين الشيشة أمام المارة في الشارع المجاورة لمسجد وضريح الأسد القناوي.

وكان محافظ قنا قد أصدر قرارا برقم 288 لسنة 2021، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية ممثلين عن التضامن الاجتماعى ولجنة حماية الطفل للمرور اليومى على الشوارع لمنع ظاهرة انتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، عبر اتخاذ الإجراءات القانونية عقب فحص الحالات.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنّ المحافظة أطلقت مبادرة للقضاء على التسول بالمحافظة، خاصة استخدام الأطفال في ظاهرة التسول، شارحا أنّه يتم أخذ تعهدات على أسر الأطفال بعدم استخدامهم في التسول، وحال التكرار يتم أخذ إجراءات قانونية ضدهم، والأطفال من خارج المحافظة يتم استقبالهم في دور رعاية الأيتام من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وتقديم رعاية صحية لهم والكشف عليهم وتوفير تغذية كاملة لهم، ويتم تقديم ملابس لهم كي يظهروا بمظهر لائق، بعد وجودهم ليلا نهارا في الشوارع، ويتم تقديم الرعاية لهم.



وأضاف محافظ قنا، أنّه منذ الإعلان عن المبادرة في محافظة قنا، وظاهرة التسول شبه اختفت من المحافظة، وأصبح موجودة 10% أو 15%، مما كان موجود مسبقا، كاشفا عن أنّ أحد إيجابيات الحملة هو التعرف على الأطفال المختطفة واستخدامهم بعمليات التسول، وضبط عصابات الأطفال، بعد التحقيق والعرض على النائب العام.