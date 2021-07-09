الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 5 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد شهد اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السفن فقد استقبل ثلاث سفن بضائع عامة لشحن وتفريغ  16 الف طن من البضائع. 

سجل دخول السفينة  AYSE TELLI  وجنسيتها تركيا  ويبلغ طولها 99 متراً بغاطس 6.7 متر وذلك لشحن  5 آلاف طن صودا كاوية من الميناء . كما سجل دخول السفينة BLACK SEAS وجنسيتها مالدوفيا  ويبلغ طولها 105 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 6 آلاف طن رخام بالميناء. واستقبل أيضا السفينه MOHAMMED.S التى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 5 آلاف طن رخام بالميناء. 

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة  ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن  المنتظر دخول  سفينتين . كما سجل الميناء دخول 3  سفن  بضائع عامة  ومتواجد على الأرصفة 3 سفن .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و التفريغ  على الأرصفة  .

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر عن  استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية  عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة LADY SUHA القادمة من ميناء دمياط  والتى ترفع علم سانت كين  ويبلغ طولها  94.4  متر والغاطس 6.7 متر وذلك لشحن 4700 طن ملح إلى كرواتيا  .

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فأنها تعتبر الخامسة  عشر من نوعها لتصدير الملح  إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 64 ألف طن .

وذكر البيان أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن  ومتواجد علي الارصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن . بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين حاويات و متواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول سفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألي الموانئ وعمليات الشحن علي الأرصفة.

تصدير استمرار المنطقة الاقتصادية أعلنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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