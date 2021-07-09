دبلوماسي سابق: 3 بنود رئيسية متوقع صدورها عن مجلس الأمن بشأن سد النهضة

كشف مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، عن البنود المتوقع أن يصدرها مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة عقب الجلسة التي عقدها أمس الخميس؛ لمناقشة أزمة سد النهضة.

وقال السفير حسن، إن كلمات جميع الوفود وكلمة وزير الخارجية سامح شكرى تركز على العودة إلى المفاوضات ولكن بمطلبين أساسيين، الأول هو الجدية والنية فى التوصل إلى اتفاق، فيما ينحصر المطلب الثانى فى أن يكون هناك إطار زمنى محدد للانتهاء من المفاوضات.

وأوضح حسن فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كل كلمات جميع الوفود تضمنت هذه الفقرة وهى وضع جدول زمنى محدد للمفاوضات.

وأشار إلى أن مشروع القرار الذى تم إعداده بالمشاركة بين كلا من مصر والسودان وتونس والتى تقدمت به تونس باعتبارها العضو غير الدائم بالمجلس، يطلب إلى جانب تحديد 6 أشهر للتوصل إلى اتفاق والتفاوض بجدية، هو إشراف الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي شريكا فيها.

ونوه حسن بأن هذا سيؤدى أن يكون هناك متابعة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذا الموقف متوقف على الاجتماع المقبل.

ولفت حسن إلى أنه سيصدر عن الاجتماع المقبل بيان قد يتضمن كل بنود مشروع قرار مجلس الأمن المقدم من تونس أو سيتم تعديل بعض المواد أو رفع بعضها، لافتا إلى أن هناك 3 بنود رئيسية متوقع أن تصدر عن مجلس الأمن خلال الساعات المقبلة، وخاصة أن مصر تركز عليها وهى أن يكون هناك جدية، ووقف للإجراءات الأحادية ومنها ملء السد، بجانب وجود إطار زمنى مدته 6 أشهر.