بيلاروسيا: تسجيل 1250 حالة إصابة جديدة بكورونا في أخر 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية البيلاروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 1250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بيلاروسيا منذ تفشي الفيروس إلى 425 ألفا و804 حالات إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية .

كما تعافى من الفيروس 1335 حالة ليبلغ عدد المتعافين 418 ألفا و920 شخصا حتى الآن ، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و236 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في البلاد وحتى الآن .

وأجرت بيلاروسيا على مدار الـ24 ساعة الماضية 17 ألفا و733 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الاختبارات إلى 6 ملايين و 941 ألفا و505 اختبارات على مستوى البلاد .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.