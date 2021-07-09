«المصريين الأحرار» ناعيا جيهان السادات: ظلت في بلادها حتى الرمق الأخير

نعى حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ببالغ الحزن السيدة الفاضلة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وقال الحزب في بيان له، إن الراحلة كانت نموذجًا للمرأة المصرية المساندة لزوجها في أحلك الظروف، ولاسيما دورها إبان حرب 1973 وترأس الهلال الأحمر المصري وجمعية بنك الدم المصري، فضلا عن دورها الرائد لخدمة الأسرة المصرية وكانت رئيسة الجمعية المصرية لمرضى السرطان، وجمعية الحفاظ على الآثار المصرية، والجمعية العلمية للمرأة المصرية، وجمعية رعاية طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

وأضاف الحزب أن الراحلة ظلت في بلادها حتي الرمق الأخير وحال تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سبل العلاج على أعلي مستوي.

وأكد أن مصر ورئيسها يقدر ويكرم أصحاب التاريخ، ولذا منح الراحلة "وسام الكمال" وإطلاق اسمها على محور الفردوس.

ووجه الحزب تعزياته رئيسا وأعضاء إلي أسرة الراحلة وعائلة الرئيس الراحل أنور السادات في الفقيدة داعين أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وتوفيت، صباح اليوم الجمعة، السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث وأعاد لها العزة والكرامة.

ولدت جيهان صفوت رؤوف بمدينة القاهرة، في 29 أغسطس عام 1933، وهى ابنة الطبيب صفوت رؤوف، والبريطانية " جلاديس تشارلز كوتريل".

حصلت على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977، وماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام1980 ، دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986، ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.

تزوجت من الرئيس الراحل محمد انور السادات في 29 مايو 1949، وأنجبت منه ثلاث بنات وهن لبنى ونهى وجيهان وولد واحد وهو جمال.

أسست جمعية الوفاء والأمل وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 197 الى 1981.

لها مؤلفات منها كتاب «سيدة من مصر» وهي تحتوي على مذكراتها وقصص تجاربها من خلال العمل السياسي كقرينة للرئيس السادات، وكتاب املى فى السلام.