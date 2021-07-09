حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تطلب تجديد مهمة قوات «يونيفيل» لمدة عام

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب تجديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (اليونيفل) لمدة سنة اعتبارا من أول سبتمبر القادم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الجمعة بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا يرافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينج بحضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.

وبحث اللقاء التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة المرتقب صدوره يوم الاثنين المقبل حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عن الفترة الممتدة من 20 فبراير وحتى 19 يونيو الماضيين.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون قد أبلغ أيضا فرونتسكا خلال لقائهما أمس رغبة لبنان في ان يتم التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) من دون تعديل في المهمة، نظرا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ عام 2006.

وفي سياق متصل، أصدرت لجنة الدفاع والقوات المسلحة في البرلمان الفرنسي تقريرًا يوصي في البند رقم 6، بإرسال قوات دولية إلى لبنان بشكل طارئ تحت سلطة الأمم المتحدة والبنك الدولي.

يأتى ذلك​ في سبيل تعزيز الأعمال الإنسانية و​مساعدة​ اللبنانيين ودعم ​الجيش اللبناني​ والقوى الأمنية​ لحفظ الأمن والاستقرار.

وأمس الخميس، عبر سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عن الأمل في أن يغلب الفرقاء السياسيون المصلحة اللبنانية العليا لمواجهة التحديات التي يعيشها لبنان، ومن بينها محاولة البعض العبث بالعلاقة الوثيقة بين لبنان وعمقه العربي وإدخاله في محاور أخرى تتنافى مع مقدمة الدستور اللبناني والتي تنص وبوضوح تام على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء، حيث لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

جاء ذلك في كلمة لسفير المملكة العربية السعودية خلال احتفال أقيم بمقر البطريركية المارونية ببكركي بمناسبة صدور كتاب "علاقة البطريركية المارونية بالمملكة العربية السعودية" للآباتي أنطوان ضو الأنطوني، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والذي يتزامن مع الذكرى المئوية لعلاقة الصداقة بين المملكة العربية السعودية- والبطريركية المارونية.