الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار الخدمات الأمنية والمرورية قبل مراسم جنازة جيهان السادات

جيهان السادات
جيهان السادات

انتشرت الأجهزة الأمنية والخدمات المرورية، قبل قليل من بدء مراسم جنازة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تشهد منطقة مدينة نصر انتشارا لقوات الأمن ورجال المرور من أجل تيسير الحركة المرورية.

ويستعد المصريون لتشييع جنازة جيهان السادات، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده الجنازة.

وسوف يتم تشييع جثمان الراحلة جيهان السادات، اليوم، من أمام المنصة بمدينة نصر، في الساعة الثالثة عصرًا.

وتوفيت صباح اليوم، جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

الأجهزة الأمنية الخدمات المرورية محمد أنور السادات الحركة المرورية رجال المرور

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وائل لطفي

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