إشارة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات لمشاهدة أفضل الأفلام

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت مؤشرات البحث مؤخرًا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز المحتوى الذي تعرضه القناة عبر شاشتها و نشأتها واللغات الناطقة بها.



تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات

يمكن للراغبين في متابعة الأفلام الوثائقية عن تاريخ الأمم السابقة على مر العصور و متابعة عجائب و غرائب عالم الحيوانات والنباتات والحشرات والطيور ودورة حياتهم وكيفية تأقلمهم على أسلوب الحياة وفقا لبيئة معيشتهم في مصر والوطن العربي ضبط تردد قناة National Geographic عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على 12467 و استقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ 2/3 و معدل الترميز 27500 وذلك للحصول على جودة عالية للصوت والصورة خلال الـ 24 ساعة حيث يتم بث المحتوى على مدار اليوم دون انقطاع.

محتوى شاشة قناة جيوغرافيك

تعرض قناة National Geographic محتوى يناسب جميع الفئات العمرية من تقارير مصورة عن كافة الطرائف و العجائب عن الغابات وكيفية تعامل الحيوانات مع بيئة معيشتهم وبرامج عن دور حياة الحيوانات والطيور وظاهر تكيف كل منهم مع الظروف البيئية التي يعيش فيها مما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى كما تقدم مجموعة من البرامج التي تناقش أمن وسلامة الطائرات والمطارات بكافة دول العالم وأغرب وسائل لضبط المجرمين ومروجي المواد المخدرة وأفلام وثائقية تاريخية تسرد تاريخ الأمم السابقة وعادات الشعوب المختلفة.

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نبذة عن نشأة قناة National Geographic

يمكن ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021 نايل سات للاستمتاع بمشاهدة أفلام وثائقية تسرد تاريخ والطبيعة والتي تم تأسيسها عام 1997 في الولايات المتحدة الأمريكية وهي قناة فضائية تابعة لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك توجد منها عدة نسخ ناطقة بكافة اللغات منها جيوغرافيك أبوظبي الناطقة باللغة العربية حيث توجد هذه القناة في 162 دولة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا و الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و ناطقة بـ 27 لغة من بينهم اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وتدخل قرابة 231 مليون منزل.