أكثر من 2 مليون بريطاني لن ترفع عنهم قيود إغلاق «كورونا»

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه سيتم تحذير أكثر من 2 مليون بريطاني معرض للخطر سريريًا بالحد من الاتصال الاجتماعي في 19 يوليو.

وسيصدر مجلس الوزراء نصائح في الأيام المقبلة للملايين الذين "تحصنوا" في منازلهم خلال الإغلاق الأول العام الماضي.

وقالت المصادر إن النصيحة ستحدد المخاطر التي ينطوي عليها استغلال الحريات الجديدة - لكنها لن تطلب منهم البقاء في منازلهم.

وأضافت:"كان هناك الكثير من الجوانب الأخرى للحماية، مثل العزل، وبرنامج اللقاح يعني أننا في وضع مختلف تمامًا عما كان عليه العام الماضي".

وتابعت:"لكن من الصواب تذكير الفئات الأكثر ضعفاً بأنه لا تزال هناك مخاطر".

وتم تقديم جرعتين من لقاح كورونا لجميع الأشخاص المعرضين للخطر سريريًا مما يقلل من خطر إصابتهم بأمراض خطيرة او بالفيروس.

لكن الوزير بوزارة الصحة اللورد بيثيل أقر أمس بأن الحكومة "تسير إلى حد ما نحو المجهول"، بعد قرار رفع جميع القيود في 19 يوليو في وقت تتزايد فيه الحالات.

وقال أيضًا إن البعض ممن يعانون من ضعف في جهاز المناعة ربما يشعرون بأنهم "متخلفون عن الركب".

وقالت نظيره في الحزب الليبرالي الديمقراطي البارونة برينتون إن أي نصيحة للمعرضين للخطر سريريًا يجب إصدارها "بشكل عاجل للغاية" ، مضيفة: "ربما يخططون للاختلاط بالناس ، أو ربما حتى الذهاب في عطلة".

وقال اللورد بيثيل:"إذا كنت في المنزل ونظام المناعة لديك لا يعمل مثل الآخرين، ورأيت بقية البلاد تنفتح، فسوف تشعر بعدم الارتياح، كما لو أن العالم قد تقدم وتركزك وراءهم، على المستوى العاطفي، أنا أتعاطف تمامًا مع ذلك".

وأقر اللورد بيثيل بالحاجة إلى "مشورة واضحة" لكنه قال إنه يجب "تفصيلها" لتعكس الظروف الفردية للناس، لحمايةأي شخص قد يكون معرض للإصابة بالفيروس.

