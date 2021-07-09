إيران تسجل أكثر من 16 ألف حالة إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة، تسجيل 16 ألفا و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيانها اليومي- أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس إلى 3 ملايين و344 ألف و122 إصابة مؤكدة، بينها 3 آلاف و506 حالات في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أنه تم تسجيل 146 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 85 ألفا و543 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ 2 مليون و995 ألفا و195 حالة حتى الآن.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.