تايلاند تفرض حظر تجول ليلي بالعاصمة وقيود صارمة لمكافحة كورونا

أعلنت السلطات التايلاندية عن فرض حظر تجوال ليلي مدته سبع ساعات في جميع أنحاء العاصمة بانكوك و9 محافظات أخرى، مع قيود أكثر صرامة بهدف الحد من انتشار (كوفيد- 19) .

وقالت مسئولة من فريق العمل الحكومي المعني بمواجهة الفيروس،أبيساماي سريرانجسون، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة: "نعتذر للصعوبات التي ستواجه الأشخاص المقيمين في المناطق الخاضعة للحد الأقصى من القيود، لكن ذلك سيدعم السيطرة على المرض بصورة فعالة"، مشيرة إلى أنه سيتم حظر حركة السفر غير الضرورية .

وسيطبق حظر التجوال الليلي خلال الفترة بين الساعة الـ9 مساء حتى الساعة الـ4 صباحًا (بالتوقيت المحلي للبلاد) اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، ويتعين على الأشخاص العمل من المنزل، وتم حظر المجموعات لأكثر من 5 أشخاص، كما سيتم غلق شبكة المواصلات العامة من الساعة 9 مساء، غير أنه يمكن لمحلات السوبر ماركت والمطاعم والبنوك والصيدليات ومتاجر الإلكترونيات أن تظل مفتوحة دون غيرها من المتاجر.

وكانت المملكة التايلاندية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 9 آلاف و276 إصابة و72 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، كما أن البلاد تكافح موجة ثالثة شديدة من الإصابات بدأت خلال شهر أبريل الماضي.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.