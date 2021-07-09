النمسا تسجل 163 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة، عن تسجيل 163 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 651 ألفا و291 حالة وقد تعافى منها 638 ألفا و 719 حالة بينما توفي 10 آلاف و722 حالة .

وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 109 حالات منهم 43 حالة في وحدات العناية المركزة بينما تم توزيع 8 ملايين و434 ألفا و776 جرعة من لقاحات كورونا .

وذكر البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي : بورغنلاند 4 وكارينثيا 11 والنمسا السفلى 20 والنمسا العليا 0 وسالزبورغ 10 وستيريا 7 وتيرول 40 وفورارلبرغ 4 وأخيرا العاصمة فيينا 67 حالة .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.