سنغافورة ترسل إمدادات طبية لإندونيسيا لدعم جهود مكافحة تفشي كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في سنغافورة إرسال إمدادات ومعدات طبية إلى إندونيسيا، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الذي تشهده الأخيرة .

وقالت وزارة الخارجية - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية الناطق باللغة الإنجليزية - إن سنغافورة تتضامن مع إندونيسيا ضد الزيادة في (كوفيد-19)، مضيفة أن الحكومة السنغافورية وفرت دفعة مبدئية من الإمدادات والمعدات الطبية، من بينها اسطوانات أكسجين ومكثفات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي ومعدات وقاية شخصية تتضمن أقنعة طبية وقفازات وملابس طبية واقية، لدعم جهود إندونيسيا في مكافحة جائحة كورونا.

وغادرت طائرتان من طراز (سي-130) تابعتان لسلاح الجو في جمهورية سنغافورة صباح اليوم الجمعة قاعدة (بايا ليبار) الجوية متجهتان إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا .

وسجلت إندونيسيا أمس الخميس ثاني أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية تسجيل 852 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، فضلا عن 38 ألفا و391 حالة إصابة بعدوى كورونا.. وإجمالا سجلت البلاد أكثر من 2.4 مليون إصابة بفيرس كورونا منذ تفشي الوباء و63 ألفا و760 حالة وفاة .

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.