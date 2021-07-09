عصام السقا يكشف كواليس تجسيده لشخصية «هرم» في «الاختيار»

كشف الفنان عصام السقا، عن كواليس تجسيده لشخصية الشهيد محمد محمود محسن، الشهير بـ"هرم"، في مسلسل "الاختيار" الذي عرض في المارثون الرمضاني 2020 الماضي..

وقال: إن "مسلسل الاختيار بالنسبة ليا مكنش شغلانة اشتغلتها، كان حالة وطنية حتى وإحنا بنصور كان عندنا طاقة مجاتليش في أي شغل تاني".

وأضاف خلال حلوله ضيفًا عل "الدستور":"قعدنا حوالي شهر نصور في كتائب على طريق الإسماعيلية، اما روحنا البرث بعد ما خلصوا الديكور الضباط صحاب الشهيد منسي اللي كانوا موجودين عيطوا وتأثروا جدًا بالديكو، الاختيار ملحمة وطنية حرفيًا".

ولفت إلى أن الحلقة الخاصة بالهجوم على كمين البرث، استغرق التصوير حوالي أسبوعين، كان هناك بها تفاصيل كثيرة جدًا سواء داخل المبني أو قبل الهجوم، وحتى لحظة الهجوم حتى قدوم الدعم لهم، وكيف تعامل هرم مع التكفيريين الذين أرادوا الحصول على القائد، وضرب التكفيرين بالحجارة.

وأوضح أنه وافق على تجسيد الشخصية الخاصة بالشهيد "هرم" بمجرد أن عرضها عليه الدكتور بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار بجزئيه الأول والثاني، واتجه أولًا إلى موقع البحث جوجل للحصول على معلومات عن معركة البرث والشهيد "هرم" حتى وصلت إلى قريته، والتواصل مع عائلته ووالده الذي كان فخور بولده بشدة، وأخبره عن حب الشهيد منسي الشديد له، وتوافق اجازاته معه، وحبه الشديد أيضًا لـ"منسي"، قائلًا: "العائلة كانت بتحب منسي جدًا من كلامه عنه".

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل الاختيار دارت أحداثه حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أ.ح أحمد صابر منسي الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته التصدي لهجوم مقاتلي دولة الخلافة الإسلامية في سيناء.

وشارك في بطولة المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، وعصام السقا، وعدد من النجوم، إلى جانب عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف للحلقات السابقة ومنهم محمد عادي إمام، آسر ياسين، أحمد صلاح حسني، كريم محمود عبد العزيز، الفنان أحمد السقا، ضيف شرف في الحلقة الأخير من مسلسل الاختيار الجزء الأول.

عصام السقا من ندوة الدستور

عصام السقا من ندوة الدستور

عصام السقا من ندوة الدستور

عصام السقا من ندوة الدستور