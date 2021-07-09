«الوطنية للإعلام» تنعى جيهان السادات: نموذج مشرف للمرأة المصرية

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين السيدة جيهان السادات، ببالغ الحزن والأسى قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت الوطنية للإعلام فى بيان لها إن الراحلة لها الكثير من المواقف الوطنية العظيمة فى فترات الحرب والسلام، ونموذجاً مشرفا للمرأة المصرية يحتذى به في العطاء والإخلاص، وندعوا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة جيهان السادات

توفيت السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 87 عامًا.

كانت حالة السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قد تدهورت بعد أن مرّت بأزمة صحية مفاجأة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى وأُودعت داخل إحدى غرف الرعاية المركزة؛ وذلك لتلقي العلاج وسرعان ما منع الأطباء الزيارة عنها لسوء حالتها الصحية، ما جعل أهلها يطالبون المصريين بالدعاء لها؛ أملا في الشفاء بشكلٍ سريع.

لُقبت جيهان السادات بـ "أم الأبطال"، تقديرًا لما فعلته لبلدها من دعم المحارب المصري ودورها العظيم في حرب أكتوبر، ودورها في دعم المرأة المصرية والعربية، حيث إن إنجازاتها جعلت لقب "أم الأبطال" يلاحقها منذ حرب أكتوبر وحتى الآن.

وكان محمد أنور عصمت السادات، قد أصدر بيانًا حمل عنوان "سلامتك يا أم الأبطال" قال فيه: “هكذا لقبها أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابى العمليات الحربية نظرا لجهدها الكبير وما قدمته لرعايتهم وتعويضهم من خلال مشروعات كثيرة كالوفاء والأمل وقرى الأطفال ( SOS ) وغيرها من المشروعات التي تبنتها”.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان، التي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بمنح السيدة جيهان وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.