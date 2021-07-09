مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة وذوي النشاط الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام اختباء اثنين من العناصر الإجرامية، مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية قتل، سبق اتهامهما في 20 قضية سرقة بالإكراه وقتل، ومحكوم على أحدهما بالسجن، ومقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة جمصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على “2 بندقية آلية و17 طلقة لذات العيار”.

كما وردت معلومات مفادها اختباء أحد العناصر الإجرامية “سبق اتهامه في 5 قضايا “سرقة بالإكراه، سلاح - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس، بذات المنطقة محل المأمورية، وباستهدافه تم ضبطه وبحوزته ”بندقية خرطوش و5 طلقات لذات العيار”.