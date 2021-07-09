«كورنيش القاهرة يستعيد سحره».. تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي «ممشى أهل مصر»

تسابق وزارة الإسكان الزمن من خلال أذرعها المختلفة من هيئات تابعة وخبراء وشركات مقاولات، لإنجاز عملية تطوير كورنيش النيل في محافظات القاهرة الكبرى، بدءا من منطقة شبرا الخيمة شمالا حتى جنوب حلوان، بمبادرة كلف بها الرئيس السيسي تحت مسمى مشروع "ممشي أهل مصر"، كواحدة من المشروعات المستهدف منها تحسين جودة الحياة للمصريين، ووضع كورنيش النيل ومسطحاته في المكانة التي يستحقها.

عقب تكليف الرئيس السيسي بالأمر إبان عام 2019، حشد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، رجاله في وزارة الإسكان لسرعة التجهيز وبدء تنفيذ عملية التطوير والتي بدأت بإزالة أي إشغالات على الكورنيش تعوق عملية التطوير، من خلال تعاون وتنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الداخلية، لتســهيل حركة المرور وإخلاء الإشـــغالات الغير قانونية على ضـــفاف كورنيش القاهرة وتأمين المشـــروع تمهيدا لاجراء عملية التخطيط وبدء التنفيذ، وبدورها قامت كافة شـــركات المرافق (كهرباء – مياه الشـ ـرب والصرف الصحي – الغاز) بتذليل المصـــاعب أثناء تنفيذ المشـــروع وحل التعارضات معه.

وبحسب المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، المشرف على مشروع ممشى أهل مصر لـ"الدستور"، أكد قرب تشغيل المرحلة الأولى منه،والتي تبدأ من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بطول 2 كيلو متر، بتكلفة 585 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذها 99%، ويتبقى تجارب التشغيل ومن ثم الافتتاح بعد التعاقد مع شركة متخصصة لتشغيله وتسكينه.

وأضاف الرفاعي، أن المرحلة الأولى المقرر افتتاحها قريبا، سيتم التعاقد عليها مع شركة متخصصة لإدارتها، حيث تضم هذه المرحلة 62 محلا و5 كافتيريات و5 مطاعم، بخلاف 3 جراجات سعة 180 سيارة منها 6 أماكن لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، وستكون الشركة مسؤولة عن تسكين هذه المباني وإدارتها وفور إنهاء التعاقد معها ستجري عملية التشغيل.

وبالتوازي مع المرحلة الأولى، هناك مرحلة ثانية يجرى تنفيذها من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري روض الفرج، بلغت نسبة تنفيذها 52%، وهناك مرحلة ثالثة أيضا تبدأ من كوبري قصر النيل حتى كوبري الميريديان، ومن كوبري روض الفرج حتى كوبري تحيا مصر، يجري حاليا عمل التصميمات الخاصة بها، والمرحلة الرابعة وهي خاصة بتطوير جزيرة الزمالك كاملة وبدأنا فيها تنفيذ أول 100 متر لممشى أهل مصر.

وكشفت ورقة عمل المشروع التي حصلت "الدستور" على نسخة منها، أنه عقب بدء تنفيذ المخطط الذي انتهي إعداده للمراحل الأربعة الأولى من المشروع إضافة لقرب افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى منه، يجري حاليا التجهيز لتطبيق نفس التصور بكافة محافظات مصر المطلة على النهر الخالد، حتى يحقق المشروع بأكملة مفهوم مبادرة الرئيس السيسي "ممشى أهل مصر"، بناءا على الرؤية القومية لمصر للتنمية المستدامة 2030.

ووفقا لرؤية التنمية المستدامة في مصر 2030، يستهدف "مشروع ممشي أهل مصر"، تعزيز الاندماج المجتمعي وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة في المدن والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانيةإاضافة لتوفير مناطق جذب سياحي في كل المدن المصرية.

وكشفت ورقة عمل المشروع عن استيراتيجية تخطيط وتطوير مسطاح النيل التي تقوم على أربعة أسس، الأولى منها استعادة الاتصال مع النيل طوليا وعرضيا وخاصة الكورنيش والمسطاح، والثانية لتوفير المتنزهات وتجميل واجهة النيل بطوله في كل مصر، كما تستهدف استيراتيجية المخطط اقتراح انشطة تحقق التوازن بين احتياجات المصريين وتحقيق عائد اقتصادي، وتحقيق التكامل بين الانشطة والاستعمالات بين الكورنيش وظهيره.

أما استيراتيجية تصميم عمليات تطوير كورنيش النيل بكامل طوله في مصر، تقوم على تنمية السـياحة والاسـتثمار مثل إقامة (مراسـي - مراكب سـياحية - مسـارح عائمة - مطاعم وكافتريات - خدمات ومنافذ بيع) عن طريق اسـتغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مباني ترفيهية وتجارية، وإتاحة مسـاحات لإقامة أنشـطة ترفيهية وثقافية مثل (اقامة مهرجانات - حدائق ومتنزهات - ممشـي تنزه - احتفاليات قومية) عن طريق إنشـاء المدرجات والمسارح.

كما تقوم استيراتيجية تصميم عمليات تطوير كورنيش النيل في محافظات مصر على التشجيع على ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل (التجديف - مراكب شراعية)، والربط بين الرصيف والممشي وسهولة الوصول الي المسطاح مع مراعاه ذوي الاحتياجات الخاصة منحدر كل٣300 متر، وتوفير مناطق انتظار (جراجات) علي مستوي منخفض واستغلال سطحها وواجهتها النيلية فى انشطة الترفيهية، أيضا زيادة طول الممشــى عن طريق عمل مســار موازى بجوار النيل بمتوســط عرض (6.5) م بالإضـافة لمســار علوى بمتوســط عرض (4.5) م، مع تصـــميم ممرات داخل النيل لأبعاد تصـــل حتى (55) م من حد النيل، مع إستمرارية حركة المياه أسفل التكوين الخرساني بدون ردم.

وعن أبرز الأعمال التي تم تنفيذها في المراحل الأولى والثانية، تم تنفيذ بلاطات خرســانية على خوازيق للوصــول لمتوســط عرض (6.5) م للممشــى الســفلى مع الحفاظ على مســار حركة المياه بإجمالى (11150) م2 مايعادل مرة ونصف مساحة ملعب استاد القاهرة الدولي، وتم تنفيــذ (1813) خــازوق بطول (35.3) كم تعــادل طول مســــــار الكورنيش من شــــبرا الخيمــة إلى حلوان، وتتراوح اقطار الخوازيق بين (1.2 – 0.5) م وأطوالها بين (30 – 18) م ومسـطحات خضـراء تتكون من أكثر من (235) شـجرة و (62) نخلة.

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