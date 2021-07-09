رئيس جامعة دمياط ينعى السيدة جيهان السادات

تقدم الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط ، بصادق العزاء للقيادة المصرية الحبيبة ولشعبها الأصيل فى وفاة السيدة جيهان السادات حرم الزعيم الراحل محمد أنور السادات، الذى كان والدًا و قائدًا للشعب المصرى فى حقبة من الزمن، و التي تعد واحدة من أصعب الفترات وأهمها في تاريخ مصر الحديث، كان فيها بطلًا للحرب و السلام.

وقال رئيس جامعة دمياط، في تصريحات له ، اليوم الجمعة، أن السيدة جيهان السادات إحدى السيدات التي سيذكرها تاريخ مصر لدورها الهام في الوقوف إلى جانب زوجها بطل الحرب والسلام لاسترداد أرض مصر، و في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية.

وكانت جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، قد توفيت صباح، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 عاما وذلك في أحد مستشفيات القاهرة التي كانت تعالج فيه منذ أيام، بعد عودتها من رحلة علاجية طويلة بالولايات المتحدة.

- نعي رئاسة الجمهورية

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن «السيدة جيهان السادات قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة والذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وولدت السيدة جيهان في 29 أغسطس من عام 1933 في جزيرة روضة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهي ابنة الطبيب المصري صفوت رؤوف والبريطانية غلاديس تشارلز كوتريل اللذان التقيا في انجلترا بينما كان صفوت في جامعة شيفيلد يدرس الطب، وكانت الثالثة من بين أربعة أبناء.

وحصلت جيهان السادات على بكالوريوس في الأدب العربي، جامعة القاهرة عام 1977 ماجستير في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1980 دكتوراه في الأدب المقارن، جامعة القاهرة عام 1986, ثم نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي، ثم بعد ذلك عملت بهيئة التدريس بجامعة القاهرة.

