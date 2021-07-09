«إثبات حق مصر والسودان».. تفاصيل أخطر 3 ساعات داخل مجلس الأمن بشأن سد النهضة

رغم انتهاء جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة التي دامت لثلاث ساعات دون إعلان أي إجراء وربما يستغرق الأمر وقتا أكبر، إلا أنه لم تنكر أي إحاطة حق مصر والسودان المشروع في الحفاظ على أمنهما المائي.

ولم تنكر أي إحاطة تحركات مصر والسودان والتزمهاا بالدبلوماسية طيلة 10 سنوات، بل وحذرت معظم الإحاطات من التصرفات الأحادية المتمثلة في الجانب الإثيوبي، ودعمت جميعها الانخراط مجددا في مفاوضات تؤدي إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف الثلاث.

مصر تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياته

وفي كلمته، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن سد النهضة الإثيوبي يلقي بظلاله على مستقبل ومصير الشعب المصري، مضيفا أن مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة.

وقال إن مصر تسعى لاتفاق ملزم يحفظ مصالح الدول الثلاث بشأن سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا لم تلتزم بالقوانين الدولية فيما يتعلق بسد النهضة.

وحذر سامح شكري من أن إثيوبيا تهدف لأسر نهر النيل وتحويله لأداة سياسية بيدها، مشددا على أن مصر تواجه تهديدا وجوديا بسبب سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن مصر سبقت وحذرت من محاولة السيطرة والاستحواذ على نهر النيل.

وحذر وزير الخارجية خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في نيويورك، من أن التصرفات الإثيوبية تعرض السلم والأمن في المنطقة للخطر.

ولفت إلى أن إثيوبيا تشارك في مفاوضات سد النهضة من باب المجاملة دون نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها تتحمل المسئولية كاملة لتعثر مفاوضات حل أزمة سد النهضة.

وأوضح أن إخفاق المفاوضات بشأن سد النهضة جاء بسبب التعنت الإثيوبي، مشددا على أن أي اتفاق بشأن سد النهضة يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائي للخطر.

ونوه بأن مصر تؤكد دعمها لاستقرار إثيوبيا ونشدد على ضرورة اتفاق ملزم في سد النهضة، مضيفا أن السلوك الإثيوبي الفج يعكس انعدام المسئولية وعدم المبالاة ويجسد سوء النية الإثيوبية.

وبين أن مصر انخرطت على مدار عام كامل في مفاوضات عقدها وأدارها الأشقاء الأفرقة، من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة الكؤود، كما تبنت مصر بصدق مبادرة رئيس جنوب أفريقيا لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأكد أن رد مصر إزاء هذا الاعتداء على النيل اتسم بضبط النفس واتباع درب السلم والسعي للتوصل لتسوية لهذه الأزمة، ولكن في حال إصرار إثيوبيا على موقفها فليس أمام مصر سوى الدفاع عن حق شعبها في البقاء.

وطالب وزير الخارجية مجلس الأمن بدفع إثيوبيا للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، الذي قد يتسبب بتنامي ظاهرة التصحر والجفاف والإضرار بالأمن المائي المصري.

وأكد وزير الخارجية أن سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا لمصر وقد يُلحق بها أضرارا لا تعد ولا تحصى، مشيرا إلى أن كل ما تريده مصر اتفاق ملزم يحفظ أمنها المائي لكن إثيوبيا ترفض جميع الحلول والاتفاقيات.

السودان يحذر من تداعيات السد على البلاد

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي، إن بلادها دعمت قيام سد النهضة منذ البداية شرط تشغيله عبر اتفاق قانوني.

وأشارت المهدي إلى التطلع لدور مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة، لافتة إلى أن قضية سد النهضة لها أهمية خاصة بالنسبة للسودان.

وأكدت أن سد النهضة سيغير طرق معيشة ملايين السودانيين ويقلل نسبة الأراضي الفيضية إلى النصف، لافتة إلى أن الخرطوم تدعم حقوق إثيوبيا بالاستفادة من نهر النيل لكن بشرط اتفاق قانوني ملزم.

وذكرت وزيرة الخارجية السودانية، أن الملء الثاني أجبر بعض السودانيين على إخلاء منازلهم لأنهم يعيشيون على ضفاف سدود متضررة.

وأوضحت المهدي، أن الخرطوم يواصل التزامه بضبط النفس في مواجهة التحركات الإثيوبية أحادية الجانب في سد النهضة.

وقال مريم المهدي إن إثيوبيا تستخدم قدرتها المنفردة في تهديد أمن وسلامة السودانيين، مشيرة إلى أن 70% من مشاريع السودان الزراعية تعتمد على السدود القائمة على النيل.

وشددت على أنه يجب تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم، مختتمة كلمتها قائلة: “تتطلع السودان لدور مجلس الأمن في حل أزمة سد النهضة”.

تونس تعلن رفضها للقرارات الأحادية

قال السفير التونسي لدى مجلس الأمن طارق الأدب، إن الإجراءات الأحادية تعقد مسار مفاوضات سد النهضة، مضيفا خلال مشاركته بالجلسة “نأمل في أن ينجح مجلس الأمن في الدفع نحو اتفاق ملزم بشأن سد النهضة”.

وتابع السفير التونسي لدى مجلس الأمن:"يجب توافر إرادة سياسية للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".

الولايات المتحدة تعرض المساعدة لدعم جهود التوصل لاتفاق

أكدت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يلند توماس جرنفليد، أنهم ما زالوا يعتقدون بإمكانية حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت جرنفليد، إن واشنطن على استعداد لدعم جهود حل أزمة سد النهضة.

روسيا تدعو للتوصل لتفاهمات حول سد النهضة

وأعرب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، عن أمله في أن تتمكن مصر والسودان وإثيوبيا من حل أزمة سد النهضة.

ولفت السفير الروسي لدى مجلس الأمن خلال كلمته، إلى أن رفع عدد الوسطاء في ملف سد النهضة غير فعال، وأن روسيا تقدر المشاغل المشروعة لمصر والسودان بشأن سد النهضة، مشددا على أن التوصل لتفاهمات حول ملء السد وتشغيله سيساعد في التوصل لاتفاق ملزم.

وأكد أنه يجب التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة من وحي اتفاق الخرطوم»، عارضا استعدادات روسيا للمساعدة في أزمة سد النهضة.

بريطانيا تؤكد دعمها للوصول لاتفاق ملزم

أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد، أن توافق الأطراف بشأن سد النهضة مهم جدا للمملكة المتحدة.

وقالت المندوب البريطانية، إن بلادها تعترف بالمصالح الأساسية للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في مياه النيل.

ودعت الأطراف كافة للامتناع عن أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة، مؤكدة دعمها الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية.

الصين تدعو لضرورة مراعاة مصالح دول المنبع والمصب

أكد المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، ضرورة مراعاة مصالح دول المنبع والمصب في نهر النيل.

واعتبر السفير الصينى أن سد النهضة يمكن أن يكون مشروعا للتعاون الإفريقي.

فرنسا تطالب الأطراف الثلاث بتقديم تنازلات

دعا نيكولا دو ريفيا المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، مصر والسودان وإثيوبيا لتقديم تنازلات بشأن سد النهضة.

وقال السفير الفرنسي فى كلمته خلال الجلسة "ندعو أطراف سد النهضة للامتناع عن أي خطوات تعرقل المفاوضات".

النرويج تشجع على التوصل لاتفاق

فيما طالبت مندوبة النرويج لدى الأمم المتحدة، الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا بضرورة التوصل لاتفاق بشأن الاستخدام المنصف لموارد نهر النيل.

استونيا تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق

أكد مندوب إستونيا، لدى الأمم المتحدة، أنه يجب التوصل لحل منصف وعادل لأزمة سد النهضة الإثيوبي بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

إيرلندا تشير لأهمية النيل كمصدر مائي للدول الثلاث

أكد مندوب إيرلندا لدى الأمم المتحدة، أن نهر النيل مورد طبيعي حيوي وأساسي للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

المكسيك تدعو لاستئناف المفاوضات

دعا مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة، إلى التوصل لاتفاق ملزم وعادل يمهد لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

النيجر تطالب بالتوقف عن الإجراءات التي تعرقل المفاوضات

ودعا مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة، جميع الأطراف التوقف عن أية إجراءات من شأنها التأثير على مفاوضات سد النهضة.

فيتنام تشدد على الاستخدام المنصف لنهر النيل

شدد مندوب فيتنام لدى مجلس الأمن، على أن الاستخدام المنصف للموارد المائية هام لتحقيق السلام والتنمية.

وأكد على ضرورة مراعاة قواعد القانون الدولي ومراعاة مصالح الأطراف كافة.

الهند تؤكد على تحقيق المصالح المشتركة

وشدد مندوب الهند، على أن استخدام مياه النيل يجب أن يحقق المصالح المشتركة لدول المنبع والمصب في إطار اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه بين الدول الثلاث.