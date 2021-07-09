البرلمان العربي يهنئ «بوغالي» بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الشعبي بالجزائر

هنأ رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الجمعة، إبراهيم بوغالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معربًا عن خالص تهانيه على الثقة الكبيرة التي ‏حظى بها من نواب الشعب الجزائري الشقيق.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، في بيانٍ له اليوم، عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، عن أمله في التوفيق والسداد لرئيس البرلمان الجزائري لأداء مهامه المقبلة في ظل مرحلة مهمة من مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في جمهورية الجزائر، معتبرًا أن فوزه بهذا المنصب يمثل خطوة إلى الأمام.

وأكد " العسومي" حرص البرلمان العربي على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي والمجلس الشعبي الوطني الجزائري والارتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية وتحقيق ‏تطلعات شعبها في العيش الكريم.‏

وفي ختام بيانه، عبَّر رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته الطيبة للشعب الجزائري الشقيق بالأمن والأمان والتقدم والازدهار، في ظل القيادة ‏الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر الشقيقة.

انتخاب رئيس المجلس الشعبي بالجزائر

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، تم مساء أمس الخميس، انتخاب إبراهيم بوغالي، عن القائمة الحرة، رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية التاسعة.

وأحرز النائب بوغالي، على 295 صوتًا مقابل 87 صوتًا لمنافسه أحمد صادوق، من ضمن 382 صوت.

وجرت عملية الانتخاب عن طريق الاقتراع السري, حيث كان قد ترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني, بالإضافة إلى بوغالي, النائب عن "حركة مجتمع السلم", أحمد صادوق, عن الدائرة الانتخابية لولاية الشلف الجزائرية.

وعلى إثر هذا الانتخاب، أصبح النائب بوغالي إبراهيم، رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني، حيث ستمتد عهدته طيلة الفترة التشريعية التاسعة.

ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)، هو الشخصية الرابعة في ترتيب مسؤولي الدولة بالجزائر بعد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) والمجلس الدستوري.