لاتغضب وعبر عن الامتننان.. نصائح لتعلم تقبل النقد

يظن كثيرون أن النقد ما هو إلا تصيد الأخطاء الخاصة بالطرف الآخر، وهذا أمر خاطىء تمامًا فانتقادك لا يعني بطبيعة الحال التقليل من مجهودك بل في الأغلب يكون هدفه التصحيح.

ووفقًا لموقع «هارفارد بيزنس» هناك نصائح عديدة لتعلم النقد نرصدها خلال السطور التالية:

لا تغضب

من الطبيعي أن تدافع عن فكرتك التى بذلت مجهود فيها لكن عليك ألا تغضب من النقد بل أحرص على النفس العميق وبدلًا من أن تغتاظ منه أترك لنفسك فرصه للتفكير فيما يقوله فهو ايضًا قضى وقت طويل لابداء رأيه في عملك ووقت لقرآته.

ركز على النقد البناء

بالطبع سيكون هناك نقاط معينة تختلف معها مع الناقد، لذا يتم تصينفها وفقًا لفائدتها، قبل أن تقرر كيف يتم التعامل معها، وحاول تطبيق الجوانب التى تهم عملك بالطبع وقم بتنفيذها.

لا تتعال

ننظر للشخص الذي يوجه لنا الانتقاد بشكل غاضب ونفسر على الفور كونه يتعال أو يرغب في غضبنا، قبل ذلك فكر قليلًا هل الناقد لديه خبرة في مجال عملك إذا كانت الإجابة نعم عليك الاستفادة من رأيه بالطبع.

لا تبالغ

المبالغة في رد الفعل أمر ستخسر أنت فيه لذا واجه الحقيقة لن يحب الجميع عقلك وستجد في هذا الانتقاد بعض الأشخاص يحاولون التقليل من عملك وسيكون البعض منهم الأمر بالنسبة له عدائي، وهدًام، لذا عليك تقبل وجودهم في حياتك.

امتنان النقد

عليك أن تشعر بالامتنان تجاه النقد فكل عمل قابل للتحسين وعليك أن تركز جهودك على ذلك، فاستفد من النقد، وعبًر عن الامتنان تجاهه فكلنا نسعى للكمال والمثالية بالطبع.

تعريف النقد العادل

عليك أن تدرك ايضًا ما هو النقد العادل فهو النقد الذي يتم تقديمه بطريقة محترمة، حيث يتضمن معلومات واقعية، ويركز على الإجراءات الواجب اتخاذها بدلًا من التركيز مع الشخص المسؤول عنها.