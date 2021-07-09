الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

إنفوجراف

سد النهضة يهدد 70% من مشاريعنا.. كلمة السودان أمام مجلس الأمن (إنفوجراف)

الدكتورة مريم الصادق
الدكتورة مريم الصادق المهدي

أكدت وزيرة خارجية السودان مريم المهدي، أن الخرطوم يواصل التزامه بضبط النفس في مواجهة التحركات الإثيوبية أحادية الجانب في سد النهضة.

جاء ذلك خلال كلمة مريم المهدي أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة في نيويورك.   

وقال مريم المهدي إن إثيوبيا تستخدم قدرتها المنفردة في تهديد أمن وسلامة السودانيين، مشيرة إلى أن 70% من مشاريع السودان الزراعية تعتمد على السدود القائمة على النيل.

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية أن الخرطوم شاركت بإيجابية في كل جولات التفاوض والمبادرات التي أطلقت بشأن سد النهضة، مؤكدة أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد حصص السودان من الكهرباء.

وأضافت "عدم توفر المعلومات عن ملء وتشغيل سد النهضة يهدد سلامة سد الروصيرص السوداني".

وانطلقت مساء الخميس، جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في أزمة سد النهضة، الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الأكبر لنهر النيل، بالمخالفة للقوانين والمعاهدات المبرمة بين دول حوض النيل، وقانون الأنهار العابرة للحدود.

لقاءات مكثفة لشكري

 

وكان وزير الخارجية التقى، الأربعاء، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي.

 

وأكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.

كما أجرى وزير الخارجية، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

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سد النهضه مصر وزيرة خارجية السودان التحركات الإثيوبية السيسي شكرى

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