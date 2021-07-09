الجمعة 09 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 119 طن قمامة ومخلفات ببسيون في الغربية خلال 24 ساعة

رفع قمامة
رفع قمامة

قالت منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، أنه تم رفع نحو 119 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.
وأوضحت رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

- التشديد على ضرورة التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع 

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة. 

 - تطوير وإصلاح مصنع تدوير القمامة بطريق (المحله - الجابرية) 

وفي إطار متابعة محافظ الغربية للارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة، تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحله - الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح و التطوير. 

و خلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك و تغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير و تركيب مواتير حركة جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف و تركيب مواتير مكبس المفروزات و استبدال خط المرفوضات المتهالك.


كما تم تغيير اسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم و تم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

رفع نحو الدورى المصرى قمامة ومخلفات وتراكمات أتربه الشوارع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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