من الطفولة إلى الزواج.. صور نادرة للراحلة جيهان السادات

نعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة.

وتنشر "الدستور" مجموعة صور نادرة لجيهان السادات في مختلف مراحل حياتها.

جيهان السادات في الطفولة

قضت جيهان السادات طفولتها كأي طفلة عادية، حيث إنها ولدت في 29 أغسطس 1933، لأب مصري يعمل أستاذا جامعيا ويحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية تدعي جلاديس تشارلز كوتريل.

وتظهر جيهان السادات في صورة طفولتها وقد طغت عليها الملامح الأوروبية.

جيهان السادات



زواجها من السادات

تزوجت جيهان السادات من الرئيس الراحل محمد أنور السادات حينما كان ضابطا صغيرا في القوات المسلحة، ولم تكن تعلم آنذاك أنه سيصبح رئيسا لمصر ومن ثم بطلا كبيرا يشهد العالم بجرأته.

وفي صور زفاف جيهان السادات والرئيس الراحل محمد أنور السادات يظهر الحب المتبادل عليهما بشكل ملحوظ كما يبدو في الصورة.

جيهان والسادات



جيهان السادات مع أبنائها

ظهرت جيهان السادات مع أبنائها حينما كانوا صغار وهي بصحبة زوجها الراحل محمد أنور السادات، إلا أن الطابع الأسري الشديد الذي ظهر في الصورة بأكملها لم يكن متداولا حيث تعد هذه الصورة من الصور النادرة لها.

عائلة السادات

جيهان السادات تحمل ابنتها

تظهر جيهان السادات في هذه الصورة وهي تحمل ابنتها على كتفها وذلك أثناء تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات رئاسة الجمهورية، حيث تتصرف كأي أم طبيعية.

جيهان والسادات

"جيهان والسادات على البحر"

تظهر جيهان السادات ومحمد أنور السادات وهما يتنزهان على البحر في لقطة رومانسية مثل أي زوجين رغم كون السادات آنذاك رئيسا للبلاد.

جيهان والسادات

جيهان السادات

تظهر جيهان السادات أثناء وجود زوجها الراحل محمد أنور السادات على كرسي رئاسة مصر وهي تستقبل وفدا، وظهرت في الصورة سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث كان آنذاك نائبا للسادات.