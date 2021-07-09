الجمعة 09 يوليو 2021
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محافظات

محافظ بنى سويف ينعى جيهان السادات: جسدت نموذجًا مميزًا للمرأة المصرية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

نعى الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام

وقال المحافظ إن السيدة جيهان جسدت نموذجاً مميزاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في أصعب الظروف وأدقها من منطلق إيمانها بوطنها وحبها له، حتى تحقق النصر التاريخي واستعادة كرامة الأمة المصرية في السادس من  أكتوبر عام 1973

وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باللفتة الرائعة والنموذج الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي كمثالاً يحتذى به ونتعلم منه الوفاء والعرفان لكل جميل ، حيث قد منح سيادته بقرار جمهوري السيدة جيهان السادات وسام  الكمال مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

كما نعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ببالغ الحزن وعميق الأسى، السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، معبراً عن حزنه العميق لرحيل نموذج فريد للمرأة المصرية، مثمناً دورها الوطني، ومشيدأ بمواقفها النبيلة أثناء حكم الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأعرب الدكتور منصور بالنيابة عن مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات الرئيس عبد الفتاح السيس بطل الحرب والسلام

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