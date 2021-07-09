نائب محافظ القاهرة تتفقد تجهيزات إعادة افتتاح سوق توشكى بحلوان

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم، زيارة تفقدية بسوق توشكى بنطاق حي حلوان لمتابعة سير العمل به والذي من المنتظر افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد إعادة إعماره مما وقع عليه من أضرار جسيمة، جراء حادث الحريق الضخم الذى نشب بالسوق منذ ما يقارب عام مضى وقد طال حوالى 70% من الباكيات، وألحق أضرارا بها وبما تحتويه من بضائع.

- التشديد على توفير جميع وسائل الحماية بالسوق

وتابعت نائب المحافظ، ماتم من تنفيذ أعمال التجهيزات الجارية لافتتاح سوق توشكي، تأكيدا على اهتمام الدولة بإنشاء ودعم إقامة اسواق حضارية، والتشديد على توفير جميع وسائل الحماية بالسوق وتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل العمل، كما وجهت برفع كفاءة الطرق المؤدية إلى السوق للتيسير علي المواطنين وسهولة وصولهم له وتشجيعهم على الإقبال عليه كما كان في السابق، وقد اطمأنت على ماتم من توفيره من مصادر الكهرباء الشرعية إلى جانب تركيب محول يستوعب كافة الخدمات.

واستقبل تجار وبائعو سوق توشكى زيارة نائب محافظ القاهرة بتقدير كبير، ووالتي التقت بهم عدة مرات من خلال التواصل الدائم و اللقاءات العديدة التي قامت بعقدها معهم بمقر المنطقة وحى حلوان وموقع السوق المحترق ومواساتها لهم وقت وقوع الحادث وطمأنتها لهم بأنه سوف يعود أفضل مما كان عليه، إلى جانب التحاور مع الأهالي من المنتفعين لتحديد آليات إعادة التشغيل، بالإضافة إلى ماتم من اللقاءات المكثفة مع ممثلي المجتمع المدني ونواب البرلمان بدائرة حلوان لبحث أفضل السبل، للخروج من هذه الازمة باقصى جهد وأسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أنه منذ وقوع هذا الحادث قد تأثر مصدر الرزق لقرابة 5 آلاف أسرة من الأهالي الذين يعملون داخل السوق و الذي يستوعب 114 من الباكيات المتطورة، ومنذ وقت الحريق، والعمل بالمحافظة والمنطقة الجنوبية يجرى على قدم وساق وبشكل ممنهج وتم التواصل مع كافة الجهات المعنية دون توقف لإعادة تشغيل السوق مرة أخرى ورفع كفاءته.

و رافق نائب المحافظ في الجولة، الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، وناهد عبد الكريم سكرتير حي حلوان، والادارات المعنية التنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية

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