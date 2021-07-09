الجمعة 09 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث مروري بكفر الشيخ

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث مروري بقرية 58 طلمبات التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ ، وعلي الفور تم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقي الدكتور أحمد الجنزوري، مدير مرفق الإسعاف بكفر الشيخ ، إشارة تفيد بوقوع حادث مروري بإحدي قري مركز الرياض أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة مابين كدمات وسحجات وتم نقلهم جميعا لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.

فيما أصيب 7 أشخاص بمحافظة كفر الشيخ خلال اليومين الماضيين في حادثين مروريين ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقعي الحادثين وقامت بنقل المصابين لتلقي العلاج اللازم لمستشفيات دسوق وكفر الشيخ ، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

حيث أصيب 4 أشخاص، أمس الخميس، في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق قرية العجوزين بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مركز شرطة دسوق يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق قرية العجوزين دسوق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى دسوق العام.

فيما أصيب 3 أشخاص، أول امس الأربعاء،  في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على طريق قرية كفر دفرية القرضا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل على طريق قرية كفر دفرية القرضا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى كفرالشيخ العام.

وتبين إصابة كلا من نور خليل إبراهيم، 22 سنة، من القرضا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى إسماعيل عطية 38 سنة، القرضا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعدلي إبراهيم خليل القرضا، 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة، وتلقى الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى العام.

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